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Перед ЧМ по хоккею сборную Беларуси «перекрасили» в красно-зелёные цвета

15.05.2021 18:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Перед ЧМ по хоккею сборную Беларуси «перекрасили» в красно-зелёные цвета
Вратарь сборной Беларуси / tribuna.com
Перед Чемпионатом мира по хоккею сборную Беларуси «перекрасили» в красно-зелёный. Изменения в цветовой гамме заметила tribuna.com.

Два вратаря националки Константин Шостак и Алексей Колосов теперь тренируются в шлемах красно-зеленой расцветки. В хоккейных кругах, по информации спортивного издания, говорят, что инициатором идеологически правильных цветов на шлемах стал глава федерации Дмитрий Басков. По ходу матчей сезона и на прежних тренировках сборной Шостак и Колосов занимались в белом цвете.

Навязывание идеологически правильных цветов в Беларуси иногда доходит до абсурда. Например, в Бресте бело-красно-белую трубу ТЭЦ перекрасили в цвета государственных символов.
 
Теги: Брест
 
 
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Навязывание идеологически правильных цветов в Беларуси иногда доходит до абсурда.
 
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