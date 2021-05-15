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Перед ЧМ по хоккею сборную Беларуси «перекрасили» в красно-зелёные цвета
Источник материала: UDF
Вратарь сборной Беларуси / tribuna.com
Два вратаря националки Константин Шостак и Алексей Колосов теперь тренируются в шлемах красно-зеленой расцветки. В хоккейных кругах, по информации спортивного издания, говорят, что инициатором идеологически правильных цветов на шлемах стал глава федерации Дмитрий Басков. По ходу матчей сезона и на прежних тренировках сборной Шостак и Колосов занимались в белом цвете.
Навязывание идеологически правильных цветов в Беларуси иногда доходит до абсурда. Например, в Бресте бело-красно-белую трубу ТЭЦ перекрасили в цвета государственных символов.
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Навязывание идеологически правильных цветов в Беларуси иногда доходит до абсурда.
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