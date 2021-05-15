ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гороскоп на 16 мая: что ждет завтра все знаки Зодиака

15.05.2021 18:01 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Гороскоп на 16 мая: что ждет завтра все знаки Зодиака
Гороскоп на воскресенье, 16 мая / kruto.online
Гороскоп на завтра, 16 мая, советует Ракам рассчитывать на помощь друзей, иначе вероятность успеха будет близка к нулю.

Овен


Вероятны мучительные головные боли, отравления, пожары. Не исключены крупные финансовые потери, кражи. Ни в коем случае не пускайтесь в новые рискованные мероприятия. Отмените все поездки, путешествия.

Телец


Ваша предусмотрительность завтра и смелость решений увеличат шансы на успех. Жизненный потенциал постепенно начнет возрастать, что скажется на усилении сексуальной энергии и личного обаяния Тельца.

Близнецы


Будьте готовы завтра к тому, что кто-нибудь с утра испортит вам настроение на весь день. Постарайтесь не назначать на первую половину дня встреч и визитов. Хороший отдых и полноценный сон вернут вам бодрость и оптимизм.

Рак


Продолжается благоприятный период для торговых сделок и рискованных предприятий. В этот период вам необходима поддержка; рассчитывайте на помощь друзей, иначе вероятность успеха будет близка к нулю.

Лев


Завтра благоприятны обращения к начальству или в правительственные организации, однако свои планы нужно держать при себе, иначе во второй половине дня все начинания могут быть перечеркнуты.

Дева


Первая половина дня может принести огорчения и разочарования. Вероятны конфликты с родственниками. Во второй половине дня наступит перелом. Любовные отношения или общение с друзьями раскроют новые возможности.

Весы


Завтра вы почувствуете себя более счастливыми, если выйдете за обычные рамки. Благоприятны новые знакомства – можно блеснуть, показать себя с лучшей стороны. У некоторых представителей знака возможны неожиданные неприятности, которые могут значительно усложнить отношения с родственниками.

Скорпион


День в целом будет благоприятный. Внимание к собеседнику позволит им многое непредвзято оценить и обдумать. Звезды рекомендуют в этот день вести себя более сдержанно, чем всегда.

Стрелец


Первая половина дня воскресенья сулит покровительство высших сил. Во второй половине дня семейные проблемы выйдут на первый план, отнимут много сил и повлекут за собой расходы. Рекомендуются уединение и общение с природой.

Козерог


Важное значение завтра будут иметь нравственное очищение, духовность, интуиция. Некоторая суета во второй половине дня потребует от вас собранности и сдержанности. Необходимо переосмыслить прошлое.

Водолей


Будьте завтра осмотрительны в поступках и словах. Избегайте самоуверенности, самолюбования и негативного отношения к разумной критике. Во второй половине дня вероятно неожиданное известие, которое вынудит вас с головой окунуться в семейные дела.

Рыбы


Воскресенье будет благоприятно для подведения итогов, крупных покупок, приобретения недвижимости, заключения браков. В первой половине дня некоторая растерянность и неуверенность в себе могут стать причиной мелких недоразумений.
 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Воскресенье располагает к материализации того позитивного, что наметилось в предыдущие дни недели.
 
Новости дня
Новости разные
 
У будслаўскім касьцёле пачалі працу альпіністы. Відэа з дрона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by