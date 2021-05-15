“Не настоящий рабочий” или “полувыходной” — кто придумал работать в субботу и зачем это нужно

Со времен Союза

пишет telegraf.by Оказалось такое понятие, как рабочие субботы тянется со времен Советского Союза. Таким образом это государство пыталось недопустить падение производительности труда, при переходе на пятидневку с 8 часовым рабочим графиком. Это не совсем то, что у нас происходит сегодня, то есть не отработка лишних выходных, а дополнительные рабочие дни, которые случались несколько раз в год,telegraf.by

Кстати неприкосновенность воскресенья с точки зрения посягательства на нее, как на выходной явление сугубо христианское. У иудеев такой день отдыха приходится на субботу, а мусульмане считают основным выходным днем пятницу, пишут “money.onliner.by”.





Международная организация труда (МОТ) еще в 1935 году установила и закрепила специальной Конвенцией, что недельный максимум не должен превышать 40 рабочих часов. И правило это должны соблюдать все страны, подписавшие Конвенцию.

Где работают больше

Нам сегодня выходит, что больше работают в странах с невысоким уровнем развития. В топе трудоголиков не первый год находятся Мексика, Коста-Рика и Южная Корея. Самые известные трудяги это азиаты — несмотря на формально действующий максимум в 40 часов в неделю, на работе они проводят примерно 70 часов. В азиатских странах есть даже слова обозначающие смерть от переработки.





А вот как трудятся в некоторых европейских странах: в Австрии средний человек проводит на работе 48 часов в неделю, во Франции — 35, в Дании — 37, в Нидерландах — 30.

«Даже контрпродуктивны»

Трудиться сверх нормы не просто не хочется, у переработок есть и практические минусы: производительность труда уставшего работника снижается, начинаются проблемы со здоровьем, а если переборщить — можно довести себя до инсульта или инфаркта.





“Данные статистики по всему миру говорят о том, что работа без выходных приводит к усталости и заметному снижению продуктивности, хроническому стрессу и порче оборудования из-за снижения внимательности”, — приводит “money.onliner.by” слова психолога.





“Дополнительный рабочий день в субботу усугубляет усталость и приводит к тому, что люди не продуктивны, даже контрпродуктивны. Будущее — за более гибкими графиками работы, с учетом типа человека («сова» он или «жаворонок») и с меньшим количеством рабочих часов, во время которых работник будет трудиться продуктивнее, оставаясь более довольным жизнью”, — продолжает рассказывать специалист.

Не количество, а качество

Экономисты также считают труд в перенесенные выходные менее эффективным. “Все считают, что это «ненастоящий» рабочий день или этакий «полувыходной», поэтому начинают работать позже, а заканчивают раньше”.





“Важно увеличивать не количество труда, а его качество. Секрет роста производительности труда и зарплат не в том, что мы должны работать больше дней, а в том, чтобы за то же время (или в идеале — еще меньшее) вырабатывать намного больше, — приводит слова экономиста “money.onliner.by”.





сообщала пресс-служба Минздрава. Откуда министр узнал мнение стольких белорусов, там не уточнили. Проводился ли какой-то национальный опрос, или работники белорусских предприятий писали петиции с требованием пустить их на субботник — мы не знаем. Напомним — глава министерства здравоохранения Дмитрий Пиневич заявлял, что 2 млн. белорусов планировали принять участие в республиканском субботнике. Об этомпресс-служба Минздрава. Откуда министр узнал мнение стольких белорусов, там не уточнили. Проводился ли какой-то национальный опрос, или работники белорусских предприятий писали петиции с требованием пустить их на субботник — мы не знаем.



