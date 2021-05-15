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Российский банк выдаст «Белагропромбанку» в размере 75 млн евро

15.05.2021 18:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Банк ТКБ («ТрансКапиталБанк», Россия) выступил уполномоченным ведущим организатором и букраннером по синдицированному кредиту для ОАО ''Белагропромбанк'' в объеме 75 млн евро сроком на один год с возможностью пролонгации на последующий аналогичный срок.

Российский банк выдаст «Белагропромбанку» в размере 75 млн евро

Как сообщает пресс-служба банка ТКБ, кредит предоставлен заемщику на общекорпоративные цели и финансирование торговых контрактов клиентов.

Уполномоченными ведущими организаторами сделки выступили банк ТКБ и «Промсвязьбанк». Ведущими организаторами синдицированного кредита выступают также «Росэксимбанк», АКБ «Международный финансовый клуб» и «Банк Зенит».

«Это уже 16-й синдицированный заем, организованный ТКБ для белорусских банков. Благодаря данным проектам в экономику Беларуси за последние годы инвестировано около 2 млрд евро. Организаторы закрыли книгу заявок для «Белагропромбанка» в достаточно сжатые сроки и при динамичных условиях рынка», — заявила заместитель председателя правления банка ТКБ Елена Ширинская.

Банк ТКБ — головная организация одноименной банковской группы, в которую также входит «Инвестторгбанк». Группа ТКБ входит в топ-30 банков России, представлена в 31 регионе Российской Федерации.

В свою очередь в «Белагропромбанке» отметили, что средства синдицированного кредита поступили 12 мая, а сделка стала 14-й за всю историю банка.

«Предоставленные банку ресурсы будут направлены на поддержку внешнеторговых проектов клиентов банка, — прокомментировали сделку в пресс-службе банка. — Настоящая сделка стала первой в 2021 году на белорусском рынке, и ее успешная реализация будет содействовать организации новых сделок на рынках долгового капитала другими белорусскими заемщиками».

Следует отметить, что состав участников синдиката и организаторов сделки пресс-служба «Белагропромбанка» в своем сообщении не указывает.

 
 
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Банк ТКБ («ТрансКапиталБанк», Россия) выступил уполномоченным ведущим организатором и букраннером по синдицированному кредиту для ОАО ''Белагропромбанк'' в объеме...
 
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