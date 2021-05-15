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В Минске пройдут Кирилло-Мефодиевские чтения к 800-летию Александра Невского

15.05.2021 18:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мая - Sputnik. Мероприятия, приуроченные к 800-летию со дня рождения святого Александра Невского, начинаются в Минске. 18-19 мая в белорусской столице состоятся Международные XXVII Кирилло-Мефодиевские чтения на тему "Духовное значение служения святого благоверного князя Александра Невского в контексте истории", сообщили в БПЦ.

"Открытие конференции состоится 18 мая в 15:00 в Круглом зале Национальной библиотеки. В ней примут участие главы христианских конфессий, представители органов государственного управления, министерств и ведомств, научных учреждений, ректора вузов, дипломаты", – рассказали Sputnik в Экзархате.

Там также сообщили, что, как ожидается, летом этого года в Минск из России прибудет частица мощей благоверного князя Александр Невского. В Минске есть Александро-Невская церковь – это храм в центре Минска на старом военном кладбище.

Кирилло-Мефодиевские чтения в Минске проходят уже более 20 лет и объединяют специалистов и ученых из стран ближнего и дальнего зарубежья, работающих в области богословия, истории, философии, культурологии и религиоведения.

Во время чтений в этом году будут работать различные тематические площадки, на которых выступят светские ученые и богословы. Среди тем – "Наука и богословие: от конфронтации к диалогу", "Медицина и духовность: вопросы современной биоэтики", "Современное богословие: пути развития", "Межконфессиональный диалог в пространстве науки и культуры".

 
Теги: Минск
 
 
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Как ожидается, летом 2021 года в Минск из России прибудет частица мощей благоверного князя Александр Невского, который считается небесным защитником православия.
 
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