Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Гарри впервые заговорил о скандальных снимках, облетевших весь мир в 2012 году: на них мятежник был запечатлен нагишом.

Герцоги Сассекские на дают скучать своим фанатам. Не успели улечься страсти после скандального интервью пары Опре Уинфри, как принц выступил с новой порцией признаний. В новом подкасте Дэкса Шепарда принц не только объяснил, за что ненавидит жизнь во дворце, но и раскрыл подробности давнего скандала.

Гарри впервые прокомментировал фотографии девятилетней давности: на скандальных кадрах из Лас-Вегаса полностью обнаженный принц играет в бильярд в гостинице.

Ведущий подкаста пошутил, что мятежник явно знает толк в веселых вечеринках, а также сделал комплимент его подтянутой фигуре.

"Эти фото были сделаны до того, как я уехал служить в Афганистан", - сказал принц и шутливо добавил, что хотя бы не разгуливал в таком виде по городу грехов.

Гарри оправдался тем, что в то время попал в круг беззаботной молодежи, которые постоянно ходили на вечеринки и злоупотребляли алкоголем, но только сейчас он понял, что молодость - не повод так себя вести.

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