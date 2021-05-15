Суд по делу задержанной журналистки TUT.BY Любови Касперович не состоялся. Она остается на Окрестина

Возле здания суда собралось не менее 100 человек, желающих поддержать студентов: их родственники, друзья, неравнодушные белорусы. В зал заседания почти никого не пустили, и милиция попросила разойтись находящихся у здания людей, позже начались задержания. Среди задержанных оказалась и Любовь Касперович, ее отвезли в РУВД Московского района.





Перед задержанием Любовь интервьюировала друзей одного из обвиняемых — выполняла свои профессиональные обязанности, готовя репортаж.





рассказывали TUT.BY очевидцы событий. — Мы стояли и разговаривали, вдруг кто-то крикнул: «ОМОН!» Увидели, что к нам бегут люди в черном — бросились бежать от них. Журналист TUT.BY споткнулась и упала, омоновцы бросились на нее, —TUT.BY очевидцы событий.





Поздно вечером некоторых задержанных студентов стали отпускать из РУВД с протоколами. Суд у них состоится в среду, 19 мая. Любовь вместе с некоторыми другими задержанными отвезли на Окрестина. За все время нахождения в РУВД к ней так и не допустили адвоката.





Предположительно в субботу, 15 мая, протокол Любови Касперович должны были рассмотреть в суде Московского района. Но за целый день материалы дела из РУВД в суд так и не доставили. Наша коллега остается на Окрестина.





В понедельник, 17 мая, около 11.15, истекает 72 часа после задержания, то есть Любовь должны или отпустить, или осудить до этого времени.





В настоящее время 16 представителей медиа находятся за решеткой.



