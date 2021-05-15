Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Черная птица в Маринкиной башне. Мифы о Марине Мнишек в Коломне

Жена Лжедмитрия, якобы, ограбила город - и этот клад до сих пор ищут! За что ее называли ведьмой? И почему в истории о ее заключении - на самом деле, много выдумки?

О том, где правда, а где миф в легенде о Маринкиной башне - рассказывает телеведущий, экскурсовод и автор книг "Подмосковье с Михаилом Жебраком" и "Пешком по Подмосковью" Михаил Жебрак.

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