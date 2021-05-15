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Черная птица в Маринкиной башне. Мифы о Марине Мнишек в Коломне
15.05.2021 19:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Жена Лжедмитрия, якобы, ограбила город - и этот клад до сих пор ищут! За что ее называли ведьмой? И почему в истории о ее заключении - на самом деле, много выдумки?
О том, где правда, а где миф в легенде о Маринкиной башне - рассказывает телеведущий, экскурсовод и автор книг "Подмосковье с Михаилом Жебраком" и "Пешком по Подмосковью" Михаил Жебрак.
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"Марина Мнишек была заключена в эту башню, а потом упорхнула в окно вороной - и летает над Россией, неся разрушение"!. Такая легенда ходит о Маринкиной башне в...
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