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Карпенко рассказал, как в Беларуси будут готовить молодых специалистов

15.05.2021 19:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мая – Sputnik. Профессиональные навыки молодого специалиста должны отвечать потребностям заказчиков кадров, заявил министр образования Игорь Карпенко при общении с коллективом Витебского государственного технологического университета, его цитирует БелТА.

"Компетенции молодого специалиста должны соответствовать требованиям заказчиков кадров. Для решения этой задачи разработана стратегия совершенствования Национальной системы квалификации", – сообщил министр.

Для этого для всех отраслей экономики и социальной сферы разработают профессиональные стандарты. На их основе и с участием заказчиков кадров будет формироваться учебный план, программа и образовательные стандарты.

Как рассказал министр, опыт такого тесного взаимодействия образования и производства уже есть. В качестве примера он привел компанию "МАЗ-Вейчай", построившую в "Великом камне" завод по производству двигателей Евро-6. Предприятие еще только запускалось, а в автомеханическом колледже уже открылся специальный обучающий класс, готовящий для него специалистов.

"То есть одновременно с созданием предприятия началась прицельная подготовка кадров для него, с корректировкой образовательного процесса, чтобы молодой специалист пришел и сразу включился в работу", – подчеркнул министр.

Республиканский педсовет

Министр напомнил, что в августе состоится республиканский педсовет, на котором в том числе обсудят новый Кодекс об образовании. После этого работа над документом продолжится, его рассмотрят на осенней сессии Палаты представителей.

Также разработана концепция развития системы образования Беларуси до 2030 года, которая учитывает современные подходы и новые тенденции, отечественный и зарубежный опыт. Министр отметил, что она станет своеобразной дорожной картой для образования страны.  

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Теги: Минск
 
 
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