Карпенко рассказал, как в Беларуси будут готовить молодых специалистов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мая – Sputnik. Профессиональные навыки молодого специалиста должны отвечать потребностям заказчиков кадров, заявил министр образования Игорь Карпенко при общении с коллективом Витебского государственного технологического университета, его цитирует БелТА.

"Компетенции молодого специалиста должны соответствовать требованиям заказчиков кадров. Для решения этой задачи разработана стратегия совершенствования Национальной системы квалификации", – сообщил министр.

Для этого для всех отраслей экономики и социальной сферы разработают профессиональные стандарты. На их основе и с участием заказчиков кадров будет формироваться учебный план, программа и образовательные стандарты.

Как рассказал министр, опыт такого тесного взаимодействия образования и производства уже есть. В качестве примера он привел компанию "МАЗ-Вейчай", построившую в "Великом камне" завод по производству двигателей Евро-6. Предприятие еще только запускалось, а в автомеханическом колледже уже открылся специальный обучающий класс, готовящий для него специалистов.

"То есть одновременно с созданием предприятия началась прицельная подготовка кадров для него, с корректировкой образовательного процесса, чтобы молодой специалист пришел и сразу включился в работу", – подчеркнул министр.

Республиканский педсовет

Министр напомнил, что в августе состоится республиканский педсовет, на котором в том числе обсудят новый Кодекс об образовании . После этого работа над документом продолжится, его рассмотрят на осенней сессии Палаты представителей.

Также разработана концепция развития системы образования Беларуси до 2030 года, которая учитывает современные подходы и новые тенденции, отечественный и зарубежный опыт. Министр отметил, что она станет своеобразной дорожной картой для образования страны.

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