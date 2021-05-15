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Карпенко рассказал, как в Беларуси будут готовить молодых специалистов
15.05.2021 19:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мая – Sputnik. Профессиональные навыки молодого специалиста должны отвечать потребностям заказчиков кадров, заявил министр образования Игорь Карпенко при общении с коллективом Витебского государственного технологического университета, его цитирует БелТА.
"Компетенции молодого специалиста должны соответствовать требованиям заказчиков кадров. Для решения этой задачи разработана стратегия совершенствования Национальной системы квалификации", – сообщил министр.
Для этого для всех отраслей экономики и социальной сферы разработают профессиональные стандарты. На их основе и с участием заказчиков кадров будет формироваться учебный план, программа и образовательные стандарты.
Как рассказал министр, опыт такого тесного взаимодействия образования и производства уже есть. В качестве примера он привел компанию "МАЗ-Вейчай", построившую в "Великом камне" завод по производству двигателей Евро-6. Предприятие еще только запускалось, а в автомеханическом колледже уже открылся специальный обучающий класс, готовящий для него специалистов.
"То есть одновременно с созданием предприятия началась прицельная подготовка кадров для него, с корректировкой образовательного процесса, чтобы молодой специалист пришел и сразу включился в работу", – подчеркнул министр.
Республиканский педсовет
Министр напомнил, что в августе состоится республиканский педсовет, на котором в том числе обсудят
Также разработана концепция развития системы образования Беларуси до 2030 года, которая учитывает современные подходы и новые тенденции, отечественный и зарубежный опыт. Министр отметил, что она станет своеобразной дорожной картой для образования страны.
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Важно, чтобы при создании предприятия одновременно шла и целенаправленная подготовка кадров для него, чтобы выпускник учебного заведения мог сразу после...
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