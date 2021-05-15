«Тапок что, флаг, что ли?!»

Источник материала: Салiдарнасць

О цветах и надежде: что, то тут-то там, обсуждают белорусы.

Суды за «несанкционированное пикетирование» занавеской с орнаментом, розовым тапком с белой полосой , носками, исполнением песни «Разбуры турмы муры» , наклейками на окнах. В Беларуси нынче все это (и не только) умеют, могут, практикуют. Как на это реагируют сами белорусы?

Корреспондент «Салідарнасці» собрала несколько ярких разговоров минчан, случайно услышанных за последние дни, – о цветах и не только.

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Мама школьника младших классов рассказывает:

– Сидим в классе на родительском собрании, обсуждаем выпускной из 4 класса. У нас всем не до выпендрежа, договорились на сладкий стол, символический концерт и фотосессию с цветами и шариками.

Тут завуч приходит, передает как бы между прочим пожелание директора: «Вы же понимаете, что белые и красные шарики лучше не закупать, мы ведь не хотим проблем нашим детям».

Родители несколько обалдели от услышанного, потом один папа не выдержал: «Вы же понимаете, что красно-зелеными в руках у детей могут быть только цветы! И то, я уже не уверен».

Завуч как-то сразу стушевалась, мол, ей велели только «донести до родителей просьбу», и быстренько ушла.

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Двое парней ждут транспорта на остановке.

– Слышал, тому барабанщику 6 лет дали.

– Ага. А у меня малая как-то видела в Витебске на этом их «Славянском базаре» парад барабанщиц, так хотела пойти в студию, научиться на барабанах играть…

– Все, не будет больше барабанщиков на «Славянском базаре». Еще, может, отменят его.

– Не отменят, это ж не «Евровидение»!

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Девушка, разговаривая по телефону:

– Сейчас проходила по улице, вижу – грузовик белый с красной полосой едет. Я три раза оборачивалась, думала, показалось. А нет, все нормально, это машинка с рекламой «Лакалюта». Что? Ну да, теперь, может, и перекрасят.

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Лесопарк Медвежино. Пожилой мужчина зло срывает с ветки кустарника белые и красные ленточки:

– Достали уже «змагары», нет чтобы работать, они ходят, бантики вешают!

– Дедушка, а вот еще! – кричат ему мальчишки, показывая на дерево рядом.

На высоте метрах в трех над землей завязаны белая и красная ленты.

***

В одном из гипермаркетов женщины негромко, но эмоционально обсуждают новости:

– Что, правда «сутки» за розовый тапок? Уже даже не за БЧБ? Да когда ж они угомонятся-то.

– Ну, слушай, это незарегистрированная символика все-таки.

– Я тебе такой «незарегистрированной» символики в магазине найду, в каждом отделе. Да хоть сейчас. Вот, смотри, «Рафаэлло» – белая коробка с красной лентой. Где произведено? А, в России. Ну им-то можно, а ты если купишь и в гости принесешь – получается, все, можно тебя закрывать.





А в бытовой химии, посмотри, ужас какой: упаковка туалетной бумаги «незарегистрированных цветов»! И вот крем для рук – белорусский, кстати, тоже белый с красной полосой. И зубная паста, и всякие жидкости для мытья – посмотри, сколько белых бутылок с красными колпачками, этикетками.

– Ну так это ж не флаг.

– Так а тапок, что, флаг, что ли?!

***

Немолодая словоохотливая женщина у входа в магазин «Насенне» встречает, видимо, соседку:

– Представляете, у меня на клумбе с красными тюльпанами нарциссы вылезли. Наверное, не все луковицы осенью выкопала. Думаю, пусть цветут, красиво же.





– А не боитесь?

– Что их сорвут или что меня посадят?

***

Там же, внутри магазина.

– Мам, эти пионы такие капризные, приживутся ли у нас?

– Спадзяюся, дачушка. Нешта будзе. Бо нельга ж без надзеі.

– Надежда умирает последней, – подсказывает мужчина из очереди.

Дачница живо оборачивается к нему:

– Надзея не памірае ніколі! Нас з вамі то дакладна перажыве.