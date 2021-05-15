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«Тапок что, флаг, что ли?!»
15.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
О цветах и надежде: что, то тут-то там, обсуждают белорусы.
Суды за «несанкционированное пикетирование» занавеской с орнаментом,
Корреспондент «Салідарнасці» собрала несколько ярких разговоров минчан, случайно услышанных за последние дни, – о цветах и не только.
***
Мама школьника младших классов рассказывает:
– Сидим в классе на родительском собрании, обсуждаем выпускной из 4 класса. У нас всем не до выпендрежа, договорились на сладкий стол, символический концерт и фотосессию с цветами и шариками.
Тут завуч приходит, передает как бы между прочим пожелание директора: «Вы же понимаете, что белые и красные шарики лучше не закупать, мы ведь не хотим проблем нашим детям».
Родители несколько обалдели от услышанного, потом один папа не выдержал: «Вы же понимаете, что красно-зелеными в руках у детей могут быть только цветы! И то, я уже не уверен».
Завуч как-то сразу стушевалась, мол, ей велели только «донести до родителей просьбу», и быстренько ушла.
***
Двое парней ждут транспорта на остановке.
– Слышал, тому барабанщику 6 лет дали.
– Ага. А у меня малая как-то видела в Витебске на этом их «Славянском базаре» парад барабанщиц, так хотела пойти в студию, научиться на барабанах играть…
– Все, не будет больше барабанщиков на «Славянском базаре». Еще, может, отменят его.
– Не отменят, это ж не «Евровидение»!
***
Девушка, разговаривая по телефону:
– Сейчас проходила по улице, вижу – грузовик белый с красной полосой едет. Я три раза оборачивалась, думала, показалось. А нет, все нормально, это машинка с рекламой «Лакалюта». Что? Ну да, теперь, может, и перекрасят.
***
Лесопарк Медвежино. Пожилой мужчина зло срывает с ветки кустарника белые и красные ленточки:
– Достали уже «змагары», нет чтобы работать, они ходят, бантики вешают!
– Дедушка, а вот еще! – кричат ему мальчишки, показывая на дерево рядом.
На высоте метрах в трех над землей завязаны белая и красная ленты.
***
В одном из гипермаркетов женщины негромко, но эмоционально обсуждают новости:
– Что, правда «сутки» за розовый тапок? Уже даже не за БЧБ? Да когда ж они угомонятся-то.
– Ну, слушай, это незарегистрированная символика все-таки.
– Я тебе такой «незарегистрированной» символики в магазине найду, в каждом отделе. Да хоть сейчас. Вот, смотри, «Рафаэлло» – белая коробка с красной лентой. Где произведено? А, в России. Ну им-то можно, а ты если купишь и в гости принесешь – получается, все, можно тебя закрывать.
А в бытовой химии, посмотри, ужас какой: упаковка туалетной бумаги «незарегистрированных цветов»! И вот крем для рук – белорусский, кстати, тоже белый с красной полосой. И зубная паста, и всякие жидкости для мытья – посмотри, сколько белых бутылок с красными колпачками, этикетками.
– Ну так это ж не флаг.
– Так а тапок, что, флаг, что ли?!
***
Немолодая словоохотливая женщина у входа в магазин «Насенне» встречает, видимо, соседку:
– Представляете, у меня на клумбе с красными тюльпанами нарциссы вылезли. Наверное, не все луковицы осенью выкопала. Думаю, пусть цветут, красиво же.
– А не боитесь?
– Что их сорвут или что меня посадят?
***
Там же, внутри магазина.
– Мам, эти пионы такие капризные, приживутся ли у нас?
– Спадзяюся, дачушка. Нешта будзе. Бо нельга ж без надзеі.
– Надежда умирает последней, – подсказывает мужчина из очереди.
Дачница живо оборачивается к нему:
– Надзея не памірае ніколі! Нас з вамі то дакладна перажыве.
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О цветах и надежде: что, то тут-то там, обсуждают белорусы.
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