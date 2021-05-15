Игорь Ильяш: «Чтобы никогда больше не расставаться»

Источник материала: Салiдарнасць

Известный журналист – о словах супруги Екатерины Андреевой, с момента задержания которой прошло полгода.





«Очень хорошо помню то утро: я, как обычно, хаотически бегала по квартире и швыряла в рюкзак зарядки, блокнот, аптечку, жилет, твой серый свитер...Да, пошел шестой месяц с того момента, с нашего поцелуя на пороге…», – делится журналист строками из письма жены.

– Эти строки Катерина Андреева написала мне в апреле в ответ на мое письмо, где я вспоминал то самое утро, когда она ушла делать репортаж с акции памяти Романа Бондаренко и была за это арестована. Сегодня минуло ровно шесть месяцев с того дня. Полгода. – пишет Игорь Ильяш. – Катя говорила, что у нее было плохое предчувствие перед стримом 15 ноября . Но при этом ни разу с тех пор не пожалела, что выбрала этот путь, ни разу не усомнилась в его верности.

Именно осознание того, что правда на ее стороне, помогает Кате стойко держаться в тюрьме.

В феврале, накануне суда, она рассказывала мне в письме: «У меня спросила девочка, зачем я одеваюсь во всё белое: «Это же может их только разозлить и поедешь на 3 года!». Я говорю (то есть что-то во мне заставляет меня открыть рот и сказать): «Ничего, подарю им эти три года». На что она отвечает, вопросительно округлив глаза: «А о муже своем ты подумала?!». И тут я произношу следующее: «Есть вещи важнее семейного счастья». И осекаюсь: я что, это вслух сказала?!! Холод пробрал до костей».

Холод – потому что она очень хочет этого семейного счастья, мирной жизни и обычных человеческих радостей. «Но какая-то бессмертная штуковина внутри выдает такие пассажи! Наверное, это душа? Вот этот вот, вокруг чего вертятся все религии? Такие мои дела».

Сейчас Катя остается в жодинской тюрьме, но, скорее всего, в ближайшее время ее этапируют в гомельскую колонию. Катя говорит, что у нее нет страха ни перед этапом, ни перед колонией. И что она даже хочет побыстрее поехать в Гомель, ведь ей надоело сидеть без дела на одном месте. Катя чувствует себя нормально, настроение у нее бодрое.

«Любовь моя! Ночь темна, как в песне Марка Бернеса, но рассвет будет солнечным и прекрасным. И мы встретим его вместе, в объятиях и слезах счастья... Чтобы никогда больше не расставаться», – так заканчивала Катя свое первое письмо вскоре после ареста.

Эти слова остаются актуальными и теперь.

***

Журналистки «Белсата» Дарья Чульцова и Катерина Андреева находятся за решеткой ровно полгода. Их планируют этапировать в гомельскую колонию.