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Верхом на лошади: международные соревнования по троеборью проходят в Беларуси
15.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Манежная езда, скачки по пересеченной местности и преодоление препятствий. В Минске проходят международные соревнования по троеборью. За звание лучших борются белорусские и российские спортсмены. Как готовятся к выступлениям, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Выносливее всех на таких испытаниях скакуны тракененской и ганноверской пород. Они считаются самыми гибкими и грациозными. Белорус Александр Фоменов в эти дни выступит на четырех лошадях разных пород.
Пять минут на манеже – это годы тренировок для лошади. Хороший тандем – залог успешных выступлений. Самое главное в паре – сходство характеров, доверие и дружба. Россиянин Альберт Халиков сегодня выступает на лошади Хэппи. Счастливы вместе они уже семь лет.
«У него такой вспыльчивый характер, с ним нужно пытаться договариваться, больше его работать. Потому что если ты его чуть меньше отработаешь, у него начинается много энергии, которая идет не в то русло», – отметил Халиков.
Для высоких результатов одних тренировок недостаточно. Важно и сбалансированное питание – овес и сено, комплекс витаминов. Здоровье, выносливость и настроение животного зависит и от ухода. Каждый день вычесывание и водные процедуры.
В Минске в эти дни за победу поборются 90 спортивных пар. Свою ловкость, скорость и гибкость наездники и их лошади покажут на манеже, в поле и на пересеченной местности.
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В Минске в эти дни за победу поборются 90 спортивных пар. Свою ловкость, скорость и гибкость наездники и их лошади покажут на манеже, в поле и на пересеченной...
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