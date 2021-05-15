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Верхом на лошади: международные соревнования по троеборью проходят в Беларуси

15.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Манежная езда, скачки по пересеченной местности и преодоление препятствий. В Минске проходят международные соревнования по троеборью. За звание лучших борются белорусские и российские спортсмены. Как готовятся к выступлениям, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Выносливее всех на таких испытаниях скакуны тракененской и ганноверской пород. Они считаются самыми гибкими и грациозными. Белорус Александр Фоменов в эти дни выступит на четырех лошадях разных пород.

«Есть и белорусского воспроизводства лошади, есть и немецкого, ну примерно у меня 50 на 50. Бывает, и белорусские лошади обладают необходимыми качествами для того, чтобы показывать высокие результаты», – сказал спортсмен.

Пять минут на манеже – это годы тренировок для лошади. Хороший тандем – залог успешных выступлений. Самое главное в паре – сходство характеров, доверие и дружба. Россиянин Альберт Халиков сегодня выступает на лошади Хэппи. Счастливы вместе они уже семь лет.

«У него такой вспыльчивый характер, с ним нужно пытаться договариваться, больше его работать. Потому что если ты его чуть меньше отработаешь, у него начинается много энергии, которая идет не в то русло», – отметил Халиков.

Для высоких результатов одних тренировок недостаточно. Важно и сбалансированное питание – овес и сено, комплекс витаминов. Здоровье, выносливость и настроение животного зависит и от ухода. Каждый день вычесывание и водные процедуры.

«Лошадь она живая, она очень хорошо чувствует, как к ней относятся. Ну, вообще нужна она – не нужна. Они очень переживают, когда с ними плохо обращаются и сразу это проявляется на результате, на их состоянии здоровья», – подчеркнул главный судья соревнований Владимир Краевский.

В Минске в эти дни за победу поборются 90 спортивных пар. Свою ловкость, скорость и гибкость наездники и их лошади покажут на манеже, в поле и на пересеченной местности.



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Теги: Минск
 
 
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В Минске в эти дни за победу поборются 90 спортивных пар. Свою ловкость, скорость и гибкость наездники и их лошади покажут на манеже, в поле и на пересеченной...
 
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