Что происходит с организмом, когда вы едите фисташки?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Фисташки обрели популярность не только благодаря идеальному вкусу, но и полезным свойствам. Мало кто догадывается, что среди своих ореховых собратьев фисташки выделяются из-за максимального количества полезных антиоксидантов и других веществ в составе, положительно влияющих на зрение и женское здоровье.

Так что же происходит с организмом, когда вы едите фисташки и почему их стоит срочно включить в рацион - ради фигуры, иммунитета и хорошего настроения, читайте в специальном материале Sputnik.

Фисташки со знаком плюс

Укрепление иммунитета. Научные исследования доказали, что употребление зеленых орехов значительно повышает сопротивляемость организма к вирусам и инфекциям.

Сохранение молодости и красоты. Орехи богаты не только антиоксидантами, но и витамином Е, отвечающим за красоту кожи.

Охрана сердца. Фисташки способствуют снижению плохого холестерина, укрепляют сердечно-сосудистую систему и нормализуют артериальное давление.

Снижение стресса. Витамины группы В в орехах отвечают за здоровье нервной системы. Фисташки рекомендуют при высоких умственных нагрузках.

Здоровье глаз. Каротиноиды в составе фисташек отвечают за остроту зрения и профилактику болезней глаз.

Помощь при анемии. Фисташки богаты железом и хорошо поднимают уровень гемоглобина в крови. Вот почему эти орехи советуют есть в период менструации.

Для пищеварения и похудения. Умеренное потребление калорийных орехов хорошо влияет на пищеварение, служит профилактикой болезней ЖКК и даже ускоряет процесс похудения.

Фисташки прекрасно сочетаются со многими продуктами и широко применяются в кулинарии. Орехи добавляют в десерты, салаты, соусы, делают из них фисташковое молоко и мороженое.

Фисташки со знаком минус

Переедание фисташек может привести к аллергической реакции, расстройствам ЖКТ и даже мигрени. Переизбыток эфирных масел орехов провоцирует тошноту и головокружение. Детям до трех лет также не рекомендуется есть фисташки.

Читайте также: