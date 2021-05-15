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Грозы и дожди. Погода на неделю с 17 по 23 мая. Подробный прогноз

15.05.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Грозы и дожди. Погода на неделю с 17 по 23 мая. Подробный прогноз

На уходящей неделе отмечалась неустойчивая погода. И если в первой половине было тепло, сухо и комфортно, а средняя температура фиксировалась до 6 градусов выше нормы, то с четверга атмосферные фронты принесли ненастную, а еще с дождями и грозами погоду. На следующей неделе они продолжат оказывать влияние на погодные условия: по-прежнему дожди, грозы, порывистый ветер. Продолжительного периода солнечной и сухой погоды пока ждать не стоит. 

В начале недели в большинстве районов Беларуси ожидаются дожди, днем возможны грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. Ночью +7…+14°C. В понедельник днем будет +13…+18°C, во вторник от +13°C по Брестской области до +20°C по Гомельской.

В середине недели прогнозируется ненастная погода. Дожди, по западной части республики сильные, в отдельных районах грозы. При грозах сильный порывистый ветер. Ночью +6…+12°C, по востоку до +16°C. В среду днем +10…+18°C. 

Во второй половине недели дожди продолжатся, в дневные часы возможны грозы. Ветер при грозах порывистый. Температура ночью +5…+12°C. Днем в четверг +13…+15°C, в пятницу +12…+16°C. 

В следующие выходные дни метеоусловия существенно не изменятся. Временами  кратковременные осадки, возможны грозы. Ночью +6…+12°C. Днем в субботу +14…+17°C, в воскресенье +14…+19°C.


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На уходящей неделе отмечалась неустойчивая погода. И если в первой половине было тепло, сухо и комфортно, а средняя температура фиксировалась до 6 градусов выше...
 
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