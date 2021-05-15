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Во Флориде мужчина отбил своего пса у аллигатора, пытавшегося утащить питомца под воду

15.05.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Во Флориде мужчина отбил своего пса у аллигатора, пытавшегося утащить питомца под воду

Житель американского штата Флорида Майк Маккой спас своего пса – он буквально вырвал 8-месячного лабрадора из лап аллигатора, утащившего пса под воду. Об этом сообщает американский телеканал ABC Action News. 

Мужчина прогуливался со своим псом по кличке Джек, когда из близлежащего пруда выпрыгнул аллигатор. Рептилия схватила собаку и утянула под воду. Впрочем, аллигатор не испугал Маккоя, который без колебаний тут же бросился за хищником в воду. 

Как отметил сам хозяин пса, он ранее читал о повадках местной фауны, а поэтому знал, как действовать. 

Между тем, за происходящим наблюдали сотрудники близлежащей школы. Как позже рассказала одна из учителей школы Келли Мэллон, аллигатор был похож на очень быструю змею. «Это было молниеносно», – поделилась Келли. 

Позже медсестра из этой школы наложила швы и перевязала раны Майку и его псу. Как рассказал сам Маккой, у них все в порядке и они оба идут на поправку. 

На инцидент уже отреагировали местные власти. Так, комиссия Флориды по рыбным ресурсам и дикой природе заявила, что данную особь, длинна которой, к слову, составляет от двух до трех метров, уже давно пытаются выследить. В комиссии отметили, что хищник может представлять опасность для людей, особенно в теплое время года.

Фото: ABC Action News. 

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Житель американского штата Флорида Майк Маккой спас своего пса – он буквально вырвал 8-месячного лабрадора из лап аллигатора, утащившего пса под воду. Об...
 
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