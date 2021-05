Во Флориде мужчина отбил своего пса у аллигатора, пытавшегося утащить питомца под воду

Источник материала: ОНТ

Житель американского штата Флорида Майк Маккой спас своего пса – он буквально вырвал 8-месячного лабрадора из лап аллигатора, утащившего пса под воду. Об этом сообщает американский телеканал ABC Action News.

Мужчина прогуливался со своим псом по кличке Джек, когда из близлежащего пруда выпрыгнул аллигатор. Рептилия схватила собаку и утянула под воду. Впрочем, аллигатор не испугал Маккоя, который без колебаний тут же бросился за хищником в воду.

Как отметил сам хозяин пса, он ранее читал о повадках местной фауны, а поэтому знал, как действовать.

Между тем, за происходящим наблюдали сотрудники близлежащей школы. Как позже рассказала одна из учителей школы Келли Мэллон, аллигатор был похож на очень быструю змею. «Это было молниеносно», – поделилась Келли.

Позже медсестра из этой школы наложила швы и перевязала раны Майку и его псу. Как рассказал сам Маккой, у них все в порядке и они оба идут на поправку.

Lucky dog! Jake was pulled into a Pasco County pond by a 7-9 foot alligator yesterday. Mike McCoy jumped in to save him, using his thumb to jab the gator in the eye, and lifting him out of the water. The gator released Jake. Both owner and dog suffered bites but are doing ok. pic.twitter.com/NC2COCB473

— Erik Waxler (@erikwaxler)