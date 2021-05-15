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Сборная Беларуси по волейболу проиграла команде Португалии в отборочном матче чемпионата Европы

15.05.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по волейболу проиграла команде Португалии в отборочном матче чемпионата Европы

Мужская сборная Беларуси по волейболу неудачно начала второй этап отбора на чемпионат Европы.

В стартовом матче подопечные Виктора Бекши проиграли сборной Португалии (1:3).

Самыми результативными игроками встречи у белорусов стали Родион Мискевич (21 очко) и Владислав Давыскиба (18).

Португальцы продолжают лидировать в нашем квартете, набрав 11 баллов.

У сборной Беларуси 7 очков и команда сохраняет шансы на попадание в финальную часть чемпионата Европы.

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Мужская сборная Беларуси по волейболу неудачно начала второй этап отбора на чемпионат Европы. В стартовом матче подопечные Виктора Бекши проиграли сборной...
 
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