Сборная Беларуси по волейболу проиграла команде Португалии в отборочном матче чемпионата Европы

Источник материала: ОНТ

Мужская сборная Беларуси по волейболу неудачно начала второй этап отбора на чемпионат Европы.

В стартовом матче подопечные Виктора Бекши проиграли сборной Португалии (1:3).

Самыми результативными игроками встречи у белорусов стали Родион Мискевич (21 очко) и Владислав Давыскиба (18).

Португальцы продолжают лидировать в нашем квартете, набрав 11 баллов.

У сборной Беларуси 7 очков и команда сохраняет шансы на попадание в финальную часть чемпионата Европы.

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