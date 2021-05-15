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Две золотые медали выиграли белорусы на Кубке наций по велоспорту на треке

15.05.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Две золотые медали выиграли белорусы на Кубке наций по велоспорту на треке

На Кубке наций по велоспорту на треке в Гонконге белорусские спортсмены дважды поднялись на верхнюю ступень пьедестала.

В дисциплине скрэтч равных не было нашей Татьяне Шараковой. Белоруска опередила двух главных конкуренток – из Японии и Испании.

В этой же категории у мужчин золото выиграл Евгений Королёк. Вторым стал Мориц Малхарек из Германии, третьим японец Кадзусиге Кубоки.

 А уже довольно скоро наши спортсмены смогут выступить перед белорусскими болельщиками. Перед Играми в Токио Минск с 23 по 27 июня примет чемпионат Европы по велоспорту на треке.

Фото: НОК Беларуси

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Теги: Минск
 
 
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На Кубке наций по велоспорту на треке в Гонконге белорусские спортсмены дважды поднялись на верхнюю ступень пьедестала. В дисциплине скрэтч равных не было нашей...
 
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