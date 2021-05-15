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Две золотые медали выиграли белорусы на Кубке наций по велоспорту на треке
Источник материала: ОНТ
На Кубке наций по велоспорту на треке в Гонконге белорусские спортсмены дважды поднялись на верхнюю ступень пьедестала.
В дисциплине скрэтч равных не было нашей Татьяне Шараковой. Белоруска опередила двух главных конкуренток – из Японии и Испании.
В этой же категории у мужчин золото выиграл Евгений Королёк. Вторым стал Мориц Малхарек из Германии, третьим японец Кадзусиге Кубоки.
А уже довольно скоро наши спортсмены смогут выступить перед белорусскими болельщиками. Перед Играми в Токио Минск с 23 по 27 июня примет чемпионат Европы по велоспорту на треке.
Фото: НОК Беларуси
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На Кубке наций по велоспорту на треке в Гонконге белорусские спортсмены дважды поднялись на верхнюю ступень пьедестала. В дисциплине скрэтч равных не было нашей...
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