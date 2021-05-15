Наркокурьера, пытавшегося продать полкилограмма мефедрона, задержали в Минске

Источник материала: ОНТ

В Минске сотрудниками наркоконтроля был с поличным задержан наркоторговец, планировавший реализовать почти полкилограмма мефедрона. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Согласно информации правоохранителей, 24-летний безработный житель Мозыря снимал в Минске жилье и работал на интернет-магазин, занимавшийся распространением запрещенных веществ. Парень занимался раскладкой наркотика в разных районах столицы, а также за её пределами.

Мужчина был задержан с поличным в тот момент, когда он готовил очередной тайник для закладки психотропа. При себе у него были обнаружены почти 100 грамм расфасованного наркотика, еще 380 грамм – в закладках, расположенных на территории Минска. При этом в жилище задержанного были найдены весы, пакеты, изоленты, перчатки и респираторы.

Сам задержанный свои действия обосновал тем, что он хотел зарабатывать большие деньги. При этом известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство. В настоящий момент его действиям дается правовая оценка.





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