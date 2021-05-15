|
Единовременные выплаты при рождении первого ребёнка и ежемесячное пособие: как государство поддерживает белорусские семьи
Источник материала: ОНТ
День семьи сегодня отмечают во всем мире. 80 % населения нашей страны – есть такая статистика – живут именно в семьях.
Пока они, всё-таки, в Беларуси – небольшие. Больше 50% семейных пар воспитывают одного ребенка, 30 % – двоих, многодетные – только каждая десятая пара.
И для них в стране – очень стараются. Сегодня тот, кто растит трех малышей и больше автоматически может претендовать на быстрое решение квартирного вопроса, использование семейного капитала, помощь из местных бюджетов, скидки на образование детей.
Остаются немаленькими в стране и единовременные выплаты – почти 3 000 при рождении первого ребенка, и ежемесячное пособие – 470 рублей. Это уже касается всех мам.
Так государство поддерживает женщину в решении заводить ребенка.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Единовременные выплаты при рождении первого ребёнка и ежемесячное пособие: как государство поддерживает белорусские семьи
День семьи сегодня отмечают во всем мире. 80 % населения нашей страны – есть такая статистика – живут именно в семьях. Пока они, всё-таки, в Беларуси – небольшие....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)