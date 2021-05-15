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Единовременные выплаты при рождении первого ребёнка и ежемесячное пособие: как государство поддерживает белорусские семьи

15.05.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Единовременные выплаты при рождении первого ребёнка и ежемесячное пособие: как государство поддерживает белорусские семьи

День семьи сегодня отмечают во всем мире. 80 % населения нашей страны – есть такая статистика – живут именно в семьях.


Пока они, всё-таки, в Беларуси – небольшие. Больше 50% семейных пар воспитывают одного ребенка, 30 % – двоих, многодетные – только каждая десятая пара.

И для них в стране – очень стараются. Сегодня тот, кто растит трех малышей и больше автоматически может претендовать на быстрое решение квартирного вопроса, использование семейного капитала, помощь из местных бюджетов, скидки на образование детей.

Остаются немаленькими в стране и единовременные выплаты – почти 3 000 при рождении первого ребенка, и ежемесячное пособие – 470 рублей. Это уже касается всех мам.

Так государство поддерживает женщину в решении заводить ребенка.

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День семьи сегодня отмечают во всем мире. 80 % населения нашей страны – есть такая статистика – живут именно в семьях. Пока они, всё-таки, в Беларуси – небольшие....
 
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