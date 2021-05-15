В Большом театре покажут новую редакцию «Лебединого озера»

Источник материала: ОНТ

Долгожданная премьера в Большом. Сегодня на сцене – Лебединое озеро в редакции Валентина Елизарьева. До показа всего три часа, а билеты раскупили ещё за неделю.





«Лебединого озера» не было на сцене 5 месяцев. За это время обновили образы главных героев, световые решения на сцене. Уже сейчас подготовка артистов практически завершилась. Но каким будет спектакль после долго перерыва?

Художественный руководитель до показа не раскрывает всех секретов. Известно лишь, что это будет любимая всеми классика, но обновлённая, появились новые сценические образы. Премьера для всей труппы – серьёзная проверка искушённым зрителем.

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси: «Лебединое озеро – это мерило для любой труппы мира, оно определяет классовость и профессионализм труппы».

Символ мирового балета на сцене Большого театра зрители увидят сегодня в 19:00. Спектакль будет в двух актах.

Зрителей ждёт волшебная история с перевоплощением. Описать которую словами сложно, как признались артисты: «Лебединое озеро» можно лишь прочувствовать» и лучше это сделать лично в зале.

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