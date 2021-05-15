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В Колумбии слезоточивый газ прервал футбольную игру
Источник материала: ОНТ
В Кали – крупном Колумбийском городе начались проблемы с поставками продуктов и бензина из-за антиправительственных протестов.
Беспорядки вспыхнули из-за налоговых реформ, которые переживает сейчас страна. И уже три недели Колумбийский мегаполисы находятся в состоянии осады.
Продолжаются стычки демонстрантов с полицейскими – за последние сутки не обошлось без жертв.
Протестующих подавляли слезоточивым газом – из-за него пришлось остановить футбольный матч местного кубка страны – спортсмены задыхались на поле.
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В Кали – крупном Колумбийском городе начались проблемы с поставками продуктов и бензина из-за антиправительственных протестов. Беспорядки вспыхнули из-за...
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