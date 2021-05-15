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В Колумбии слезоточивый газ прервал футбольную игру

15.05.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Колумбии слезоточивый газ прервал футбольную игру

В Кали – крупном Колумбийском городе начались проблемы с поставками продуктов и бензина из-за антиправительственных протестов. 


Беспорядки вспыхнули из-за налоговых реформ, которые переживает сейчас страна. И уже три недели Колумбийский мегаполисы находятся в состоянии осады.

Продолжаются стычки демонстрантов с полицейскими – за последние сутки не обошлось без жертв. 

Протестующих подавляли слезоточивым газом – из-за него пришлось остановить футбольный матч местного кубка страны – спортсмены задыхались на поле.

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В Кали – крупном Колумбийском городе начались проблемы с поставками продуктов и бензина из-за антиправительственных протестов.  Беспорядки вспыхнули из-за...
 
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