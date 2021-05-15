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Белорусские энергетики заложили первую аллею на месте будущего экопарка

15.05.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские энергетики заложили первую аллею на месте будущего экопарка

Первая аллея на месте будущего экопарка! Белорусские энергетики к 90-летию отрасли подошли ответственно – сажают деревья, в знак солидарности с сохранением природных ресурсов

Сегодня новая аллея появилась в минском микрорайоне «Магистр». К акции энергетиков присоединились и представители власти.

Вместе они высадили около 20 деревьев и это первый этап по благоустройству микрорайона. Со временем здесь появится современный экопарк, который украсят деревья и кустарники со всего мира. 

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси: «Для нас, большая честь принять участие и дать старт проекту по созданию экопарка, и сегодня мы заложили первую аллею деревьев».

Александр Дорохович, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета: «Место здесь хорошее, знаковое. Здесь находится рядышком жилой комплекс, в котором проживают наши творческие люди, ученые, это здорово, что здесь соответственно очень много молодых семей, а для молодых семей надо, чтобы были зоны отдыха, очень правильно, что выбрали именно это место».

Кроме того, в экопарке установят детские игровые площадки и малые архитектурные формы. 

Первую из них – памятный знак в честь 90-летия отрасли – тоже открыли белорусские энергетики.

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Первая аллея на месте будущего экопарка! Белорусские энергетики к 90-летию отрасли подошли ответственно – сажают деревья, в знак солидарности с сохранением...
 
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