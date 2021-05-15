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Белорусские энергетики заложили первую аллею на месте будущего экопарка
Источник материала: ОНТ
Первая аллея на месте будущего экопарка! Белорусские энергетики к 90-летию отрасли подошли ответственно – сажают деревья, в знак солидарности с сохранением природных ресурсов
Сегодня новая аллея появилась в минском микрорайоне «Магистр». К акции энергетиков присоединились и представители власти.
Вместе они высадили около 20 деревьев и это первый этап по благоустройству микрорайона. Со временем здесь появится современный экопарк, который украсят деревья и кустарники со всего мира.
Кроме того, в экопарке установят детские игровые площадки и малые архитектурные формы.
Первую из них – памятный знак в честь 90-летия отрасли – тоже открыли белорусские энергетики.
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Первая аллея на месте будущего экопарка! Белорусские энергетики к 90-летию отрасли подошли ответственно – сажают деревья, в знак солидарности с сохранением...
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