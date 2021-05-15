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12 человек погибли из-за торнадо в Китае

15.05.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

12 человек погибли из-за торнадо в Китае

По меньшей мере 12 человек стали жертвами торнадо, обрушившегося в минувшую пятнику на китайские города Ухань и Сучжоу. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным китайских СМИ, на которые ссылается информационное агентство, из-за разгула стихии пострадали не менее 400 человек. В городе Ухань (провинция Хубэй) число пострадавших составляет порядка 280 человек. При этом не менее 85 домов оказались полностью разрушены, еще порядка 400 – повреждены. Также повреждения получили два башенных крана и временные сооружения общей площадью не менее 8 тыс. кв.м. Жертвами торнадо в Ухани стали по меньшей мере восемь человек.

В Сучжоу масштабы бедствия были несколько меньше – там от разгула стихии пострадали не менее 149 человек, еще четверо – погибли.

Фото: Freepik

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По меньшей мере 12 человек стали жертвами торнадо, обрушившегося в минувшую пятнику на китайские города Ухань и Сучжоу. Об этом сообщает ТАСС. Согласно данным...
 
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