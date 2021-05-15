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Сводный отряд МЧС Беларуси принимает участие в учениях Корпуса сил СНГ

15.05.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сводный отряд МЧС Беларуси принимает участие в учениях Корпуса сил СНГ

Крупная чрезвычайная ситуация и совместная ликвидация её последствий. Нестандартные ситуации моделируют на полигоне в Московской области.


По сценарию, на Дальнем Востоке произошло серьёзное землетрясение, и российские спасатели обратились за помощью к коллегам из СНГ.

Сначала дежурные смены чрезвычайных ведомств стран Содружества прошли экзамен по оперативному обмену и обработке информации. После к месту ЧП отправился сводный отряд МЧС Беларуси.

Он ищет и деблокирует пострадавших, используя при этом весь арсенал средств, который есть в наличии.

Учения завершатся завтра, спасателям предстоит справиться с ещё одной чрезвычайной ситуацией, но уже иного характера.

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Крупная чрезвычайная ситуация и совместная ликвидация её последствий. Нестандартные ситуации моделируют на полигоне в Московской области. По сценарию, на...
 
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