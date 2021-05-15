Сводный отряд МЧС Беларуси принимает участие в учениях Корпуса сил СНГ

Источник материала: ОНТ

Крупная чрезвычайная ситуация и совместная ликвидация её последствий. Нестандартные ситуации моделируют на полигоне в Московской области.





По сценарию, на Дальнем Востоке произошло серьёзное землетрясение, и российские спасатели обратились за помощью к коллегам из СНГ.

Сначала дежурные смены чрезвычайных ведомств стран Содружества прошли экзамен по оперативному обмену и обработке информации. После к месту ЧП отправился сводный отряд МЧС Беларуси.

Он ищет и деблокирует пострадавших, используя при этом весь арсенал средств, который есть в наличии.

Учения завершатся завтра, спасателям предстоит справиться с ещё одной чрезвычайной ситуацией, но уже иного характера.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram