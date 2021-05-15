«Дело студентов», день второй. В обвинении смешались санкции ЕС и США, Тихановская, нарушение работы вузов и транспорта

Источник материала: Салiдарнасць

В Минске продолжается процесс по «делу студентов», пишет TUT.BY .





Фото TUT.BY

12 фигурантов судят за организацию протестов, которые после выборов проходили в университетах. Прокуроры указывают, что акции проводились с целью пересмотра результатов выборов, чтобы их не признали страны Евросоюза и США и ввели санкции для давления на официальную власть. Обвиняемые, по словам прокуроров, использовали «конспирацию» — в чатах у них были псевдонимы.

Формально открытый процесс по «делу студентов» проходит с ограничениями: в зал заседания не пустили независимую прессу, дипломатов и часть родственников и друзей обвиняемых. Гособвинение зачитывают два прокурора, слышимость в зале такая, что присутствующие то и дело просят говорить громче, имеющиеся в Доме правосудия микрофоны на этом процессе решено не использовать.

Как зачитали в суде гособвинители, протесты в университетах проходили с целью пересмотра результатов выборов президента, чтобы инициировать таким образом непризнание выборов со стороны ЕС и США, а также введение с их стороны социально-экономических и политических санкций как способ давления на официальную власть.

Кроме того, целью было «принудить власть пойти на переговоры» и «утвердить Светлану Тихановскую в качестве субъекта политической жизни». Указывают гособвинители и Координационный совет, который был «незаконно создан» и выступал с «заведомо ложными утверждениями о нелегитимности действующей власти».

Обвиняемые, по версии следствия, разработали план по привлечению в протестную активность студентов и сотрудников вузов. Некоторые из них были участниками, а некоторые — администраторами чатов в мессенджерах, где обсуждалось место и время проведения акций. Прокуроры зачитали и о самих акциях, которые осенью прошли в ведущих университетах Минска.

Такие действия, отмечено в обвинении, привели к нарушению «нормальной работы учреждений образования». Участники протеста, заявили прокуроры, оказывали явное неповиновение законным требованиям представителям власти, то есть сотрудникам милиции, находившихся в форменном обмундировании и при исполнении служебных обязанностей, а также администрации вузов в лице следующих руководителей:

первому проректору БНТУ Георгию Вершине;

заместителю начальнику службы безопасности БНТУ Воронину;

проректору БГУИР по учебной работе Виктору Рыбаку;

проректору БГУИР по воспитательной работе Дмитрию Кузнецову;

декану факультета информационных технологий и управления БГУИР Леониду Шилину;

декану факультета межкультурных коммуникаций МГЛУ Дмитрию Тупику;

проректору по воспитательной работе БГМУ Павлу Маркауцану;

проректору по лечебной работе МГЛУ Светлане Шиловой.

Возможно, их, как и сотрудников милиции, дежуривших в университетах, допросят в суде.

По версии следствия, во время протестов была «нарушена нормальная работа вузов»: участники блокировали вход, коридоры, помещения зданий, мешали образовательному процессу.

Кроме того, на улице Ленинградской (рядом находятся учебные корпуса БГУ) троллейбус и автобус вынужденно совершили остановку — сколько она продлилась и какие убытки это принесло предприятию, в обвинении не звучит. Не озвучивается и то, какие именно занятия были сорваны, на какое время и какой ущерб в связи с этим был нанесен вузам.

Гособвинители указывают, что фигуранты уголовного дела проводили онлайн-конференции, на которых обсуждали проведение массовых мероприятиях в университетах и рядом с ними, а также использовали «конспирацию» — подписывались псевдонимами в чатах. В зависимости от места учебы или работы обвиняемых называют координаторами протестов в вузах, где они проходили.

Также обвиняемые, по словам прокуроров, проводили «личные беседы оппозиционного характера» среди студентов и преподавателей, делали посты, фото и видео с анонсами акций протестов.