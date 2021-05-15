ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Дело студентов», день второй. В обвинении смешались санкции ЕС и США, Тихановская, нарушение работы вузов и транспорта

15.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

В Минске продолжается процесс по «делу студентов», пишет TUT.BY.

«Дело студентов», день второй. В обвинении смешались санкции ЕС и США, Тихановская, нарушение работы вузов и транспорта

Фото TUT.BY

12 фигурантов судят за организацию протестов, которые после выборов проходили в университетах. Прокуроры указывают, что акции проводились с целью пересмотра результатов выборов, чтобы их не признали страны Евросоюза и США и ввели санкции для давления на официальную власть. Обвиняемые, по словам прокуроров, использовали «конспирацию» — в чатах у них были псевдонимы.

Формально открытый процесс по «делу студентов» проходит с ограничениями: в зал заседания не пустили независимую прессу, дипломатов и часть родственников и друзей обвиняемых. Гособвинение зачитывают два прокурора, слышимость в зале такая, что присутствующие то и дело просят говорить громче, имеющиеся в Доме правосудия микрофоны на этом процессе решено не использовать.

Как зачитали в суде гособвинители, протесты в университетах проходили с целью пересмотра результатов выборов президента, чтобы инициировать таким образом непризнание выборов со стороны ЕС и США, а также введение с их стороны социально-экономических и политических санкций как способ давления на официальную власть.

Кроме того, целью было «принудить власть пойти на переговоры» и «утвердить Светлану Тихановскую в качестве субъекта политической жизни». Указывают гособвинители и Координационный совет, который был «незаконно создан» и выступал с «заведомо ложными утверждениями о нелегитимности действующей власти».

Обвиняемые, по версии следствия, разработали план по привлечению в протестную активность студентов и сотрудников вузов. Некоторые из них были участниками, а некоторые — администраторами чатов в мессенджерах, где обсуждалось место и время проведения акций. Прокуроры зачитали и о самих акциях, которые осенью прошли в ведущих университетах Минска.

Такие действия, отмечено в обвинении, привели к нарушению «нормальной работы учреждений образования». Участники протеста, заявили прокуроры, оказывали явное неповиновение законным требованиям представителям власти, то есть сотрудникам милиции, находившихся в форменном обмундировании и при исполнении служебных обязанностей, а также администрации вузов в лице следующих руководителей:

первому проректору БНТУ Георгию Вершине;

заместителю начальнику службы безопасности БНТУ Воронину;

проректору БГУИР по учебной работе Виктору Рыбаку;

проректору БГУИР по воспитательной работе Дмитрию Кузнецову;

декану факультета информационных технологий и управления БГУИР Леониду Шилину;

декану факультета межкультурных коммуникаций МГЛУ Дмитрию Тупику;

проректору по воспитательной работе БГМУ Павлу Маркауцану;

проректору по лечебной работе МГЛУ Светлане Шиловой.

Возможно, их, как и сотрудников милиции, дежуривших в университетах, допросят в суде.

По версии следствия, во время протестов была «нарушена нормальная работа вузов»: участники блокировали вход, коридоры, помещения зданий, мешали образовательному процессу.

Кроме того, на улице Ленинградской (рядом находятся учебные корпуса БГУ) троллейбус и автобус вынужденно совершили остановку — сколько она продлилась и какие убытки это принесло предприятию, в обвинении не звучит. Не озвучивается и то, какие именно занятия были сорваны, на какое время и какой ущерб в связи с этим был нанесен вузам.

Читайте также

Гособвинители указывают, что фигуранты уголовного дела проводили онлайн-конференции, на которых обсуждали проведение массовых мероприятиях в университетах и рядом с ними, а также использовали «конспирацию» — подписывались псевдонимами в чатах. В зависимости от места учебы или работы обвиняемых называют координаторами протестов в вузах, где они проходили.

Также обвиняемые, по словам прокуроров, проводили «личные беседы оппозиционного характера» среди студентов и преподавателей, делали посты, фото и видео с анонсами акций протестов.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Ехала на Lexus со скоростью 133 км/ч, сбила насмерть двоих. Будет суд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by