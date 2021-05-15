|
Ехала на Lexus со скоростью 133 км/ч, сбила насмерть двоих. Будет суд
Источник материала: Onliner
Уголовное дело в отношении 47-летней водителя Lexus, которая сбила двух женщин, направили в суд. Ей инкриминируют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сообщает Генпрокуратура.
ДТП, о котором
Из-за нарушений ПДД водитель не смогла вовремя снизить скорость и остановиться, от полученных травм обе женщины скончались.
В прокуратуре Минской области согласились с квалификацией содеянного по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением водительских прав на срок до 5 лет.
Примененную ранее к водителю меру пресечения в виде личного поручительства прокурор оставил без изменения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уголовное дело в отношении 47-летней водителя Lexus, которая сбила двух женщин, направили в суд. Ей инкриминируют нарушение правил дорожного движения,…Читать далее…
|
Свежие газеты
Архив (Разное)