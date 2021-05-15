Ехала на Lexus со скоростью 133 км/ч, сбила насмерть двоих. Будет суд

Источник материала: Onliner

Уголовное дело в отношении 47-летней водителя Lexus, которая сбила двух женщин, направили в суд. Ей инкриминируют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сообщает Генпрокуратура.

ДТП, о котором писал Onliner, произошло в октябре 2020 года. Обвиняемая ехала по трассе М3 Витебск — Минск со скоростью около 133 км/ч. Возле Боровлян, где максимальная скорость ограничена 100 км/ч, она увидела двух пожилых женщин, которые хотели перейти дорогу в запрещенном для этого месте.





Из-за нарушений ПДД водитель не смогла вовремя снизить скорость и остановиться, от полученных травм обе женщины скончались.

В прокуратуре Минской области согласились с квалификацией содеянного по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением водительских прав на срок до 5 лет.

Примененную ранее к водителю меру пресечения в виде личного поручительства прокурор оставил без изменения.