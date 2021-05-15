Лучшего фельдшера скорой помощи выбрали в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске наградили лучших фельдшеров скорой помощи. До финала состязаний в профессиональном мастерстве дошли 12 участников. По одному представителю от каждой подстанции скорой помощи столицы Беларуси, передает «МИР 24».

В первую очередь медики показали свои профессиональные навыки. Реанимировать пациента, обеспечить ему свободное дыхание и транспортировать в больницу необходимо быстро и уверенно. Также соревновались в знании врачебной теории. Не обошлось и без творчества. Каждый участник подготовил свою видеовизитку.

«Пандемия есть или нет. Это важно всегда, потому что в первую очередь это элемент обучения. А если брать конкурс ­- это элемент мотивации. И, наверное, престижа», – объяснил главврач Городской станции скорой медицинской помощи Александр Жинко.

Лучшей в конкурсе стала Елена Камылевич, которая работает на шестой подстанции. Победителю и призерам достались денежные призы. И приятные бонусы: право первым выбрать даты отпуска в следующем году и возможность получить квалификационную категорию без экзаменов.