У Ганконгу пайшоў на пэнсію «самы даўгавечны дыджэй у сьвеце»

Пра гэта паведамляе BBC, дадаючы, што яго музычная праграма, «Увесь шлях з Рэем» (All the Way with Ray), ішла на ганконскім радыёканале RTHK з 1970 году.

У 2000 годзе Кніга рэкордаў Гінэса прысвоіла яму званьне «самага даўгавечнага дыджэя ў сьвеце».

Рэй Кардэйру у апошняй перадачы падзякаваў слухачам на ангельскай і кітайскай (кантонскім дыялекце) мовах: «Ну вось і ўсё. Вялікі дзякуй за тое, што настроіліся на нашу частату, да пабачэньня, дзякуй, што прыйшлі».

Кардэйру, які нарадзіўся ў Ганконгу ў сям’і з партугальскімі каранямі, заявіў у нядаўнім інтэрвію, што ён «самы ўдачлівы чалавек у сьвеце», адзначае BBC.