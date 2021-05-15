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«Сэлфі з Ведзьмаком». Да заўтра можна паспець на фэст UniCon & GameExpo

15.05.2021 20:48 — Разное | Белсат  
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Источник материала: Белсат

З 14 да 16 траўня ў сталічным Футбольным манежы праходзіць імпрэза для аматараў анімэ, фэнтэзі і кампʼютарных гульняў UniCon & GameExpo. «Белсат» публікуе фота з другога дня фэсту.

У праграме фестывалю чэмпіянаты па кампʼютарным гульням, лекцыі па графічнаму дызайну, майстар класы, сустрэчы з блогерамі, дэфіле ў незвычайных строях ды іншае. Квіткі можна спраўдзіць тут.

Касплэй-дэфіле на канвенце коміксаў, гульняў і фэнтэзі UniСon & GameExpo у футбольным манежы. Менск, Беларусь, 15 траўня 2021. Фота: Белсат
Канвент коміксаў, гульняў і фэнтэзі UniСon & GameExpo у футбольным манежы. Менск, Беларусь, 15 траўня 2021. Фота: Белсат
Канвент коміксаў, гульняў і фэнтэзі UniСon & GameExpo у футбольным манежы. Менск, Беларусь, 15 траўня 2021. Фота: Белсат
Кіберспартыўны чэмпіянат па Dota 2 на канвенце коміксаў, гульняў і фэнтэзі UniСon & GameExpo у футбольным манежы. Менск, Беларусь, 15 траўня 2021. Фота: Белсат
Касплэй-дэфіле на канвенце коміксаў, гульняў і фэнтэзі UniСon & GameExpo у футбольным манежы. Менск, Беларусь, 15 траўня 2021. Фота: Белсат
Касплэй-дэфіле на канвенце коміксаў, гульняў і фэнтэзі UniСon & GameExpo у футбольным манежы. Менск, Беларусь, 15 траўня 2021. Фота: Белсат
Канвент коміксаў, гульняў і фэнтэзі UniСon & GameExpo у футбольным манежы. Менск, Беларусь, 15 траўня 2021. Фота: Белсат
Канвент коміксаў, гульняў і фэнтэзі UniСon & GameExpo у футбольным манежы. Менск, Беларусь, 15 траўня 2021. Фота: Белсат
Канвент коміксаў, гульняў і фэнтэзі UniСon & GameExpo у футбольным манежы. Менск, Беларусь, 15 траўня 2021. Фота: Белсат
Канвент коміксаў, гульняў і фэнтэзі UniСon & GameExpo у футбольным манежы. Менск, Беларусь, 15 траўня 2021. Фота: Белсат
Канвент коміксаў, гульняў і фэнтэзі UniСon & GameExpo у футбольным манежы. Менск, Беларусь, 15 траўня 2021. Фота: Белсат
Канвент коміксаў, гульняў і фэнтэзі UniСon & GameExpo у футбольным манежы. Менск, Беларусь, 15 траўня 2021. Фота: Белсат

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З 14 да 16 траўня ў сталічным Футбольным манежы праходзіць імпрэза для аматараў анімэ, фэнтэзі і кампʼютарных гульняў UniCon & GameExpo. «Белсат» публікуе фота з другога дня...
 
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