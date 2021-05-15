|
«Сэлфі з Ведзьмаком». Да заўтра можна паспець на фэст UniCon & GameExpo
- Размер текста:
- A
- A
- A
Источник материала:
Белсат
З 14 да 16 траўня ў сталічным Футбольным манежы праходзіць імпрэза для аматараў анімэ, фэнтэзі і кампʼютарных гульняў UniCon & GameExpo. «Белсат» публікуе фота з другога дня фэсту.
У праграме фестывалю чэмпіянаты па кампʼютарным гульням, лекцыі па графічнаму дызайну, майстар класы, сустрэчы з блогерамі, дэфіле ў незвычайных строях ды іншае. Квіткі можна спраўдзіць тут.
belsat.eu
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
З 14 да 16 траўня ў сталічным Футбольным манежы праходзіць імпрэза для аматараў анімэ, фэнтэзі і кампʼютарных гульняў UniCon & GameExpo. «Белсат» публікуе фота з другога дня...
-
Почему беларус, вся семья которого голосовала за Лукашенко, теперь боится выходить из дома?
12:25, KYKY
-
Малина по 150 рублей, молодая картошка по 4 рубля и целые ряды с рассадой. Что продают на весенней Комаровке
12:53, Onliner
-
Занятые местью власти не осознают: из-за репрессий уровень доверия к ним будет только падать
11:21, UDF
-
«Банковские мошенники» позвонили гомельчанину, который «хорошо знал этот развод». Милиция выложила запись разговора
13:46, Tut.by
-
Дэпутата незалежнасьці Сяргея Антончыка ў гадавіну рэфэрэндуму-95 аштрафавалі на 900 рублёў за сьцяг і «Пагоню»
22:00, Свабода
-
18 гадоў турмы афіцэру Дзянісу Ўраду, 900 рублёў штрафу дэпутату незалежнасьці Сяргею Антончыку. Найважнейшае за 14 траўня
22:30, Свабода
-
Стритфуд-сеты за 9 рублей. Фоторепортаж с открытия гастродворика «Песочница»
22:11, Onliner
-
Плату за выезд з Беларусі на машыне ўвядуць з 1-га чэрвеня
12:25, Белсат
-
Как в США 20 лет назад «ловили» неуправляемый поезд: вспоминаем реальную историю, по которой сняли кино
07:20, Tut.by
-
Политический король Конго, пытавшийся вразумить диктатора. Как сын врача из Гродно был премьером в Африке
09:30, Tut.by
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|