Сойм БНФ назначил и. о. главы партии – это Вадим Саранчуков

Источник материала: Салiдарнасць

Предыдущий председатель задержан по «делу о госперевороте».

В субботу прошло заседание Сойма Партии БНФ и Сойма ОО БНФ «Адраджэньне», где обсудили текущую общественно-политическую ситуацию в стране, а также вопросы стратегии и тактики партии в свете будущих избирательных кампаний, со ссылкой на пресс-службу партии БНФ сообщает TUT.BY .





Вадим Саранчуков. Фото: пресс-служба партии БНФ

На заседании заслушали информацию о положении задержанного по «делу о госперевороте» председателя партии БНФ Григория Костусева. Члены Сойма обсудили проблему управления организацией в ситуации, когда председатель партии находится под стражей и объективно лишен возможности осуществлять свои управленческие полномочия.

Было принято решение назначить исполняющим обязанности главы партии одного из заместителей — Вадима Саранчукова.

— Хочу подчеркнуть, что председателем партии БНФ сейчас остается Григорий Костусев, и мы надеемся, что он скоро выйдет на свободу и сможет вернуться к полноценному исполнению обязанностей руководителя организации, — сказал политик. — Новый председатель партии может быть избран только на следующем съезде партии. Настоящее решение носит чисто технический характер и направлено на обеспечение устойчивого функционирования партии и общественного объединения как юридических лиц.