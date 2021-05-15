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Сойм БНФ назначил и. о. главы партии – это Вадим Саранчуков
15.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Предыдущий председатель задержан по «делу о госперевороте».
В субботу прошло заседание Сойма Партии БНФ и Сойма ОО БНФ «Адраджэньне», где обсудили текущую общественно-политическую ситуацию в стране, а также вопросы стратегии и тактики партии в свете будущих избирательных кампаний, со ссылкой на
Вадим Саранчуков. Фото: пресс-служба партии БНФ
На заседании заслушали информацию о положении
Было принято решение назначить исполняющим обязанности главы партии одного из заместителей — Вадима Саранчукова.
— Хочу подчеркнуть, что председателем партии БНФ сейчас остается Григорий Костусев, и мы надеемся, что он скоро выйдет на свободу и сможет вернуться к полноценному исполнению обязанностей руководителя организации, — сказал политик. — Новый председатель партии может быть избран только на следующем съезде партии. Настоящее решение носит чисто технический характер и направлено на обеспечение устойчивого функционирования партии и общественного объединения как юридических лиц.
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Предыдущий председатель задержан по «делу о госперевороте».
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