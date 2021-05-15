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Родители 17-летнего Никиты Золотарева: Успел сказать, что больше не может терпеть: если останется один в камере — не выдержит
15.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политзаключенный был «переарестован» для проведения следственных действий в рамках возбужденного в отношении него второго уголовного дела.
Подростка, которому 12 мая исполнилось семнадцать лет, обвиняют в нападении на сотрудника СИЗО, сообщают
Родители Никиты Золоторева сообщают, что в ожидании оформления процедуры нового ареста их сына на протяжении долгого времени продержали в автозаке.
— Подростка весом 50 кг охраняли четверо огромных силовиков, — с горечью говорит отец Никиты Михаил.
Передать ему еду и воду не разрешили. Родители отмечают, что выглядит Никита очень бледным и похудевшим, его самочувствие со времени последнего свидания явно ухудшилось.
Когда прокурор оформлял арест, Никита задал ему вопрос: «Почему я сижу в камере один?» Но ответа он не получил.
Адвокат Никиты посоветовал родителям написать заявление в прокуратуру по поводу содержания их сына в «одиночке», сославшись на то, что, вероятно, прокуратуре не известно об этом факте.
Поговорить с сыном родителям не разрешили. Никита успел только сказать им, что больше не может терпеть: если останется один в камере — он не выдержит.
— Знают ли жёны, дети, матери тех, кто сейчас несёт ответственность за моего сына, что они убивают ребёнка? — спрашивает Михаил.
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Родители 17-летнего Никиты Золотарева: Успел сказать, что больше не может терпеть: если останется один в камере — не выдержит
Политзаключенный был «переарестован» для проведения следственных действий в рамках возбужденного в отношении него второго уголовного дела.
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