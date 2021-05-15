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Под Витебском остановился поезд в Минск и никуда не ехал полтора часа
Источник материала: Onliner
В редакцию Onliner сегодня сообщили об инциденте, произошедшем с поездом Витебск — Минск. Состав застрял, не успев уехать далеко от Витебска: подозревают проблемы с электроникой в одном из вагонов. В пресс-службе БЖД рассказали, что произошло.
«Ждем уже где-то полтора часа, электроника в одном вагоне подгорела», — сообщил читатель.
В пресс-службе БЖД рассказали Onliner, что работают над тем, чтобы доставить пассажиров в Минск.
«В связи с технической неисправностью на перегоне Пост 19-й км — Замосточье в 19:28 остановлен поезд №711 Витебск — Минск отправлением из Витебска в 19:08. В настоящее время принимаются необходимые меры по организации доставки пассажиров к месту следования. БЖД приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства», — отметили в пресс-службе.
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В редакцию Onliner сегодня сообщили об инциденте, произошедшем с поездом Витебск — Минск. Состав застрял, не успев уехать далеко от…Читать далее…
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