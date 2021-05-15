ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Под Витебском остановился поезд в Минск и никуда не ехал полтора часа

15.05.2021 21:41 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В редакцию Onliner сегодня сообщили об инциденте, произошедшем с поездом ВитебскМинск. Состав застрял, не успев уехать далеко от Витебска: подозревают проблемы с электроникой в одном из вагонов. В пресс-службе БЖД рассказали, что произошло.

«Ждем уже где-то полтора часа, электроника в одном вагоне подгорела», — сообщил читатель.

Под Витебском остановился поезд в Минск и никуда не ехал полтора часа

В пресс-службе БЖД рассказали Onliner, что работают над тем, чтобы доставить пассажиров в Минск.

«В связи с технической неисправностью на перегоне Пост 19-й км — Замосточье в 19:28 остановлен поезд №711 Витебск — Минск отправлением из Витебска в 19:08. В настоящее время принимаются необходимые меры по организации доставки пассажиров к месту следования. БЖД приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства», — отметили в пресс-службе.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В редакцию Onliner сегодня сообщили об инциденте, произошедшем с поездом Витебск — Минск. Состав застрял, не успев уехать далеко от…Читать далее…
 
Новости дня
Новости разные
 
​​​Колькі разоў чартыхнуўся Лукашэнка, гаворачы пра храм
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by