Под Витебском остановился поезд в Минск и никуда не ехал полтора часа

Источник материала: Onliner

В редакцию Onliner сегодня сообщили об инциденте, произошедшем с поездом Витебск — Минск. Состав застрял, не успев уехать далеко от Витебска: подозревают проблемы с электроникой в одном из вагонов. В пресс-службе БЖД рассказали, что произошло.

«Ждем уже где-то полтора часа, электроника в одном вагоне подгорела», — сообщил читатель.





В пресс-службе БЖД рассказали Onliner, что работают над тем, чтобы доставить пассажиров в Минск.

«В связи с технической неисправностью на перегоне Пост 19-й км — Замосточье в 19:28 остановлен поезд №711 Витебск — Минск отправлением из Витебска в 19:08. В настоящее время принимаются необходимые меры по организации доставки пассажиров к месту следования. БЖД приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства», — отметили в пресс-службе.