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БГУ скоро 100 лет. Смотрите, какой праздник устроили

15.05.2021 22:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В парке Янки Купалы в Минске сегодня решили устроили фестиваль активного образа жизни BSU Fest — 2021. Весь движ к 100-летию университета, которое будет отмечаться в этом году. Как это было — в фоторепортаже Onliner.

На фестиваль звали всех желающих, а не только студентов БГУ. Для гостей подготовили художественные выставки, фотозоны, бьюти-зоны с мастер-классами по макияжу. Кроме этого, в программе были интеллектуальные конкурсы, квесты и научные эксперименты.







Всего в парке Янки Купалы обустроили около 20 тематических площадок с культурными, развлекательными, спортивными активностями.

БГУ скоро 100 лет. Смотрите, какой праздник устроили
БГУ скоро 100 лет. Смотрите, какой праздник устроили
БГУ скоро 100 лет. Смотрите, какой праздник устроили
БГУ скоро 100 лет. Смотрите, какой праздник устроили





БГУ скоро 100 лет. Смотрите, какой праздник устроили
БГУ скоро 100 лет. Смотрите, какой праздник устроили

Некоторым активностям и выступлениям все же помешал дождь.






БГУ скоро 100 лет. Смотрите, какой праздник устроили
БГУ скоро 100 лет. Смотрите, какой праздник устроили

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Теги: Минск
 
 
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В парке Янки Купалы в Минске сегодня решили устроили фестиваль активного образа жизни BSU Fest — 2021. Весь движ к 100-летию университета, которое будет отмечаться в этом...
 
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