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БГУ скоро 100 лет. Смотрите, какой праздник устроили
Источник материала: Onliner
В парке Янки Купалы в Минске сегодня решили устроили фестиваль активного образа жизни BSU Fest — 2021. Весь движ к 100-летию университета, которое будет отмечаться в этом году. Как это было — в фоторепортаже Onliner.
На фестиваль звали всех желающих, а не только студентов БГУ. Для гостей подготовили художественные выставки, фотозоны, бьюти-зоны с мастер-классами по макияжу. Кроме этого, в программе были интеллектуальные конкурсы, квесты и научные эксперименты.
Всего в парке Янки Купалы обустроили около 20 тематических площадок с культурными, развлекательными, спортивными активностями.
Некоторым активностям и выступлениям все же помешал дождь.
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