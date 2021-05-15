БГУ скоро 100 лет. Смотрите, какой праздник устроили

Источник материала: Onliner

В парке Янки Купалы в Минске сегодня решили устроили фестиваль активного образа жизни BSU Fest — 2021. Весь движ к 100-летию университета, которое будет отмечаться в этом году. Как это было — в фоторепортаже Onliner.

На фестиваль звали всех желающих, а не только студентов БГУ. Для гостей подготовили художественные выставки, фотозоны, бьюти-зоны с мастер-классами по макияжу. Кроме этого, в программе были интеллектуальные конкурсы, квесты и научные эксперименты.















Всего в парке Янки Купалы обустроили около 20 тематических площадок с культурными, развлекательными, спортивными активностями.





































Некоторым активностям и выступлениям все же помешал дождь.



















