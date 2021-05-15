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В ДТП в Смоленской области пострадало 16 белорусов, госпитализировано — 11

15.05.2021 22:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По уточненным данным, в ДТП под Смоленском пострадало 16 белорусских граждан, следует из сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения Беларуси.

В ДТП в Смоленской области пострадало 16 белорусов, госпитализировано — 11
Фото гибдд.рф

По информации Минздрава, все 16 пострадавших осмотрены специалистами скорой медицинской помощи и доставлены в приемное отделение Сафоновской центральной районной больницы.

После детального осмотра пострадавших госпитализированы 11 человек (ранее сообщалось о 13. — БелаПАН). Три пациента — в реанимационное отделение (один — в тяжелом состоянии, еще одного сразу же прооперировали, еще один — с сочетанной травмой грудной клетки). Восемь пациентов находятся в травматологическом отделении с травмами различной степени тяжести.

Решается вопрос о необходимости перевода пациентов в Смоленск.

Как сообщалось ранее, пассажирский микроавтобус, перевозивший граждан Беларуси, около 06:30 15 мая столкнулся с грузовиком «Вольво» на трассе М-1 в Сафоновском районе Смоленской области. В микроавтобусе «Фольксваген» находилось 20 человек.

 

 

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По уточненным данным, в ДТП под Смоленском пострадало 16 белорусских граждан, следует из сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения Беларуси.
 
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