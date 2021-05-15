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И.о. председателя Партии БНФ назначен Вадим Саранчуков
Источник материала: Навiны
В связи с арестом Григория Костусева 41-летний заместитель председателя Партии БНФ Вадим Саранчуков назначен временным исполняющим обязанности председателя партии и общественного объединения БНФ «Адраджэньне».
Решение принято 15 мая на заседании сойма партии и объединения «с целью обеспечения устойчивости работы партийной организации в условиях, когда председатель находится под стражей».
Саранчуков подчеркнул, что Костусев остается главой партии, а новый лидер может быть избран только на следующем съезде.
«Нынешнее решение имеет исключительно технический характер и направлено на обеспечение устойчивой работы партии и общественного объединения как юридических лиц. Считаю, что нашей первоочередной задачей на нынешнем этапе должно стать сохранение и укрепление юридической устойчивости партии, обеспечение ее работы в нынешних чрезвычайно неблагопроиятных условиях», — цитирует Саранчукова пресс-служба Партии БНФ.
В сообщении отмечается, что доступ адвоката к Григорию Костусеву «очень ограничен», ни соратники, ни близкие родственники не получали от него писем, однако известно, что письма и передачи политику, признанному правозащитниками политзаключенным, доставляют.
64-летнего Костусева
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