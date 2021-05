В Египте начались работы по углублению и расширению Суэцкого канала

Источник материала: ОНТ

Администрация Суэцкого канала объявила о начале работ по углублению и расширению русла канала. Об этом сообщат РИА «Новости».

Работы будут проводится в южной части канала, неподалеку от того места, где в марте застрял контейнеровоз, полностью заблокировавший судоходство в канале. Главной целью нового проекта, как отметили в администрации, является обеспечение двустороннего движения в этой части канала.

Впервые о намерении расширить канал стало известно в апреле, после инцидента с контейнеровозом Ever Given, заблокировавшим движение по каналу на шесть дней. По словам генерал-лейтенанта Усама Рабии, являющегося председателем управления Суэцкого канала, в 2023 году планируется начать работы по углублению на тех участках, где глубина канала составляет менее 20 метров. Стоит отметить, что контейнеровоз Ever Given сел на мель на 151-м километре канала, где глубина составляла около 22 метров.

Фото: Freepik

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram