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Чемпионат Беларуси по футболу: солигорский «Шахтёр» обыграл гродненский «Неман»
Источник материала: ОНТ
Футболисты солигорского «Шахтёра» одержали 9-ю победу подряд в чемпионате Беларуси.
Реальный шанс отобрать очки у действующего чемпиона сегодня был у гродненского «Немана». На домашнем стадионе подопечные Игоря Ковалевича открыли счет в матче и затем могли увеличить преимущество, но защитник Кантария не реализовал пенальти. Через несколько минут нигерийский полузащитник «горняков» Эзе Океухи сделал счет равным. А победу гостям принес капитан команды Юрий Кендыш, который реализовал 11-метровый удар. У «Шахтёра» – первое место в турнирной таблице после 9 туров и ни одного потерянного очка.
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Футболисты солигорского «Шахтёра» одержали 9-ю победу подряд в чемпионате Беларуси. Реальный шанс отобрать очки у действующего чемпиона сегодня был у...
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