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BSU Fest – 2021: 100-летие БГУ начали отмечать в парке Горького
Источник материала: ОНТ
BSU Fest – 2021. Сегодня в парке Горького начали отмечать столетие самого старого и титулованного белорусского университета.
Сегодня БГУ – это 30 тыс. студентов, сотни разных специальностей, и каждый год список только пополняется. Образование здесь считается одним из самых элитных в стране. БГУ – вуз с огромной историей. Первым, возникший в 1921 году, он дал старт многим техническим вузам Беларуси, был базой для создания Академии наук и первым источником для пополнения Национальной библиотеки страны.
Сейчас время отмечать все достижения. В БГУ собираются провести ровно столько мероприятий, сколько им исполнилось лет. И не меньше.
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BSU Fest – 2021. Сегодня в парке Горького начали отмечать столетие самого старого и титулованного белорусского университета. Сегодня БГУ – это 30 тыс. студентов, сотни...
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