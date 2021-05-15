BSU Fest – 2021: 100-летие БГУ начали отмечать в парке Горького

Источник материала: ОНТ

BSU Fest – 2021. Сегодня в парке Горького начали отмечать столетие самого старого и титулованного белорусского университета.





Сегодня БГУ – это 30 тыс. студентов, сотни разных специальностей, и каждый год список только пополняется. Образование здесь считается одним из самых элитных в стране. БГУ – вуз с огромной историей. Первым, возникший в 1921 году, он дал старт многим техническим вузам Беларуси, был базой для создания Академии наук и первым источником для пополнения Национальной библиотеки страны.

Сейчас время отмечать все достижения. В БГУ собираются провести ровно столько мероприятий, сколько им исполнилось лет. И не меньше.

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