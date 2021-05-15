Все иностранные авиакомпании приостановили рейсы в Израиль

Источник материала: ОНТ

Все иностранные авиакомпании, осуществлявшие полеты в Израиль, объявили о временной приостановке полетов из-за обострения арабо-израильского конфликта и многочисленных ракетных обстрелов территории Израиля, продолжающихся со стороны Сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильскую радиостанцию Kan.

Согласно данным радиостанции, одними из последних полеты в Израиль приостановили авиакомпании из Объединенных Арабских Эмиратов.

Напомним, ракетные обстрелы территории Израиля со стороны палестинских радикальных группировок, расположенных в Секторе Газа, продолжаются с 10 мая. За все это время с территории палестинского анклава было выпущено порядка 2,3 тыс. ракет.

Фото: Freepik

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