Фестиваль «Вытокі» проходит в Лиде: его задача – спортивно увлечь людей разного возраста и интересов

Источник материала: ОНТ

В Лиде сегодня встречают «Вытокі». Спортивно-культурное движение организовано впервые, главная задача - спортивно увлечь людей разных интересов и возрастов.





Фестиваль «Вытокі» организован при поддержке Национального олимпийского комитета и Федерации профсоюзов Беларуси. Проект направлен на продвижение региональных и национальных брендов, достижений в спорте, науке и искусстве. Вокальные конкурсы, танцевальные мастер-классы и, конечно, спортивная площадка «Крок да Алімпу». Каждый желающий смог проверить силы в разных видах спорта и выиграть ценные призы.

Спортивно-культурный проект «Вытокі» в этом году пройдёт в шести городах: кроме Лиды, фестиваль примут Орша, Кобрин, Мозырь, Бобруйск и Жодино.

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