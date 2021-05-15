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Фестиваль «Вытокі» проходит в Лиде: его задача – спортивно увлечь людей разного возраста и интересов
Источник материала: ОНТ
В Лиде сегодня встречают «Вытокі». Спортивно-культурное движение организовано впервые, главная задача - спортивно увлечь людей разных интересов и возрастов.
Фестиваль «Вытокі» организован при поддержке Национального олимпийского комитета и Федерации профсоюзов Беларуси. Проект направлен на продвижение региональных и национальных брендов, достижений в спорте, науке и искусстве. Вокальные конкурсы, танцевальные мастер-классы и, конечно, спортивная площадка «Крок да Алімпу». Каждый желающий смог проверить силы в разных видах спорта и выиграть ценные призы.
Спортивно-культурный проект «Вытокі» в этом году пройдёт в шести городах: кроме Лиды, фестиваль примут Орша, Кобрин, Мозырь, Бобруйск и Жодино.
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Фестиваль «Вытокі» проходит в Лиде: его задача – спортивно увлечь людей разного возраста и интересов
В Лиде сегодня встречают «Вытокі». Спортивно-культурное движение организовано впервые, главная задача - спортивно увлечь людей разных интересов и возрастов. ...
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