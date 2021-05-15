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Израиль ракетными ударами разрушил 11-этажное здание с офисами СМИ в секторе Газе

15.05.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Израиль ракетными ударами разрушил 11-этажное здание с офисами СМИ в секторе Газе

Еще одна высотка сегодня пала жертвой обстрела в секторе Газа. В здании находили офисы крупных СМИ и коммерческих компаний. Это четвертый по счету крупный разрушенный объект в регионе.


Обострением конфликта обеспокоены в ООН. В организации бьют тревогу: существует риск гуманитарного кризиса. Повреждение водоочистных сооружений на севере Газы уже привело к тому, что 250 тыс. человек остались без питьевой воды. Израильские самолеты сегодня ночью возобновили воздушные удары по сектору Газа, а боевики ХАМАС в ответ выпустили ракеты по Израилю. Столкновения распространились на Западный берег Иордана. Не прекращаются стычки и на земле: палестинцы забрасывали израильскую полицию, правоохранители пустили в ход резиновые пули, в некоторых случаях - огнестрельное оружие, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Общее число пострадавших с обеих сторон - около 140 человек. В основном это мирные жители. Несколько сотен получили ранения.  

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Еще одна высотка сегодня пала жертвой обстрела в секторе Газа. В здании находили офисы крупных СМИ и коммерческих компаний. Это четвертый по счету крупный...
 
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