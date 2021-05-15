ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Все включено: от 50 рублей в сутки. Выбираем оздоровительный тур в санатории «Алеся»

15.05.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Все включено: от 50 рублей в сутки. Выбираем оздоровительный тур в санатории «Алеся»

Накануне лета вопросом, как провести свой отпуск с пользой для души и тела, задаётся каждый, кто хорошо потрудился. Пришло время восстанавливать силы. Но где? Даже любимый белорусами Египет уже не так хорош – скоро раскалится до красна. Наша съёмочная группа изучила вопрос на месте и отправилась на юго-запад Беларуси в санаторий «Алеся», где легко дышится свежим лесным воздухом, а вокруг расположились кристально чистые озера.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне лета вопросом, как провести свой отпуск с пользой для души и тела, задаётся каждый, кто хорошо потрудился. Пришло время восстанавливать силы. Но где? Даже...
 
Новости дня
Новости разные
 
Судовы канвэер у Беларусі, авіяўдары ў сэктары Газа. Найважнейшае за 15 траўня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by