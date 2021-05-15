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Все включено: от 50 рублей в сутки. Выбираем оздоровительный тур в санатории «Алеся»
Источник материала: ОНТ
Накануне лета вопросом, как провести свой отпуск с пользой для души и тела, задаётся каждый, кто хорошо потрудился. Пришло время восстанавливать силы. Но где? Даже любимый белорусами Египет уже не так хорош – скоро раскалится до красна. Наша съёмочная группа изучила вопрос на месте и отправилась на юго-запад Беларуси в санаторий «Алеся», где легко дышится свежим лесным воздухом, а вокруг расположились кристально чистые озера.
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Накануне лета вопросом, как провести свой отпуск с пользой для души и тела, задаётся каждый, кто хорошо потрудился. Пришло время восстанавливать силы. Но где? Даже...
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