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Наталья Кочанова в День семьи встретилась с активом Белорусской ассоциации многодетных родителей
Источник материала: ОНТ
Председатель Совета Республики Наталья Качанова сегодня встретилась с активом Белорусской ассоциации многодетных родителей.
Это традиция в День семьи – хороший повод ещё раз сказать спасибо многодетным родителям, а также услышать их проблемы и пожелания. И это касается даже самых, казалось бы, специфичных деталей, как, например, отдельные уроки ЛФК для детей, которые в них нуждаются, не в поликлинике, а в школе. Для мамы, у которой трое и «всех нужно куда-то отвести», это было бы чувствительной помощью.
В нашей стране сегодня живет больше 112 тыс. многодетных семей. Эта цифра значительно увеличилась именно за последние годы.
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Председатель Совета Республики Наталья Качанова сегодня встретилась с активом Белорусской ассоциации многодетных родителей. Это традиция в День семьи – хороший...
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