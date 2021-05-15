Наталья Кочанова в День семьи встретилась с активом Белорусской ассоциации многодетных родителей

Источник материала: ОНТ

Председатель Совета Республики Наталья Качанова сегодня встретилась с активом Белорусской ассоциации многодетных родителей.





Это традиция в День семьи – хороший повод ещё раз сказать спасибо многодетным родителям, а также услышать их проблемы и пожелания. И это касается даже самых, казалось бы, специфичных деталей, как, например, отдельные уроки ЛФК для детей, которые в них нуждаются, не в поликлинике, а в школе. Для мамы, у которой трое и «всех нужно куда-то отвести», это было бы чувствительной помощью.

Александра Дробноход, многодетная мать: «Я считаю, что поддержка государства очень весомая, в том числе на строительство. Семейный капитал. Если раньше думали, что это какие-то виртуальные деньги, на сегодняшний день мы их использовали, пустили на строительство квартиры. Льготы, пособия – все условия для того, чтобы рожать».

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Молодым семьям и молодым девушкам я бы посоветовала иметь как можно больше детей, потому что, чем старше становишься, тем больше понимаешь ценность семьи, и рядом – надежный тыл, и ты понимаешь, какое количество людей тебя любят, вот сегодня это прозвучало. Надо рожать, надо укреплять свои семьи благодаря тому, что рождаются дети. Воспитание детей – очень тяжелый труд. Но он очень благодарный».

В нашей стране сегодня живет больше 112 тыс. многодетных семей. Эта цифра значительно увеличилась именно за последние годы.





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