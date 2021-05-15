Центр управления воздушным движением открылся в Минске

Источник материала: ОНТ

Воздушные пути, и кто их контролирует. В Беларуси с сегодняшнего дня сопровождать самолёты будут из нового минского Центра управления воздушным движением. Он относится к предприятию «Белаэронавигация», которое заведует всем воздушным движением над страной. А это не только суда с белорусской пропиской, но и транзитные трассы, по которым пролегают маршруты со всего мира.





Ключевой объект для воздушного транспорта. Именно отсюда управляют всеми воздушными судами, проходящими над нашей страной. Новый Центр управления воздушным движением. Именно здесь работают диспетчеры.

Здесь сопровождают суда, следующие через нашу Беларусь. До пандемии, когда страны ещё не закрыли двери друг от друга, за сутки над страной следовали более 1000 судов. Сейчас меньше, но со временем объемы вернутся.

Это центральный зал. Диспетчеры работают на самом современном оборудовании. Названия сложные. Но назначение: средства отображения воздушных судов, связь автоматизированной системы мониторинга и управления. Предусмотрены системы аварийной радиосвязи, записи и воспроизведения данных.

Квалификацию диспетчеры повышают постоянно. И для этого есть условия. На тренажёрах отрабатывают и штатные и нештатные ситуации. Подготовка диспетчера и его умение не менее важны, чем квалификация лётчика. И на этой работе нет случайных людей. Люди, которые в хорошем смысле больны авиацией.

Работу центр начал с первых минут сегодняшних суток. И сейчас открыт официально. С учётом растущего воздушного трафика работать здесь будут до 500 человек. Делая небо безопасным, перелёты доступными, повышать рентабельность перевозок.

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