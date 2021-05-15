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«Мисс Беларусь-2021»: как проходил кастинг среди финалисток региональных отборов – что говорят жюри и участницы?
Источник материала: ОНТ
Статус – не замужем. Гражданство – Республика Беларусь. Телеканал ОНТ возобновил поиски первой красавицы страны. Финалистки региональных кастингов на «Мисс Беларусь» уже два дня как активно проходят все этапы отбора в столице.
Они все харизматичны и по-своему прекрасны. Повара-кондитеры, дизайнеры, музыканты, стилисты, архитекторы, энергетики из Гродненской, Витебской, Могилёвской областей. Сегодня этим регионам – пристальное внимание жюри национального отбора. Лист регистрации активно заполнялся новыми именами. К 13:00 участниц пришло больше 80-ти. Многим процедура отбора знакома – одни попытали удачу в прошлом году, но из-за эпидситуации конкурс пришлось отложить, среди участниц - и финалистка конкурса. С новыми силами вернулись за короной в 2021-м.
Критерии отбора на «Мисс Беларусь» все те же: хорошие внешние данные, возраст от 18 до 24 лет. Рост – не ниже 174-х. Отсутствие на теле татуировок и пирсинга. Наличие гражданства Беларуси и статуса «не замужем». Чтобы не упустить ту самую, в жюри – и дизайнеры, и стилисты, и шоумены, заслуженные артисты. Говорить «вы не проходите дальше», к сожалению, приходится. Но больше девушки слышат все же «да».
Что нужно, чтобы пройти дальше? За ответом, конечно, к первой красавице Беларуси.
Были и те, кто поддержку привел с собой. И не постеснялся поддержать свою вторую половинку на камеру.
Финал конкурса «Мисс Беларусь» пройдет в сентябре. У каждой еще есть шанс заявить о себе. На следующих выходных национальный отбор продолжится. К девушкам из Минска и области могут подключится и другие умные, талантливые и очень уверенные в себе красавицы страны.
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«Мисс Беларусь-2021»: как проходил кастинг среди финалисток региональных отборов – что говорят жюри и участницы?
Статус – не замужем. Гражданство – Республика Беларусь. Телеканал ОНТ возобновил поиски первой красавицы страны. Финалистки региональных кастингов на «Мисс...
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