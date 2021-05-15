«Мисс Беларусь-2021»: как проходил кастинг среди финалисток региональных отборов – что говорят жюри и участницы?

Источник материала: ОНТ

Статус – не замужем. Гражданство – Республика Беларусь. Телеканал ОНТ возобновил поиски первой красавицы страны. Финалистки региональных кастингов на «Мисс Беларусь» уже два дня как активно проходят все этапы отбора в столице.





Они все харизматичны и по-своему прекрасны. Повара-кондитеры, дизайнеры, музыканты, стилисты, архитекторы, энергетики из Гродненской, Витебской, Могилёвской областей. Сегодня этим регионам – пристальное внимание жюри национального отбора. Лист регистрации активно заполнялся новыми именами. К 13:00 участниц пришло больше 80-ти. Многим процедура отбора знакома – одни попытали удачу в прошлом году, но из-за эпидситуации конкурс пришлось отложить, среди участниц - и финалистка конкурса. С новыми силами вернулись за короной в 2021-м.

Дарья Солодкая: «Я была три года назад, в 2018 году, финалистка «Мисс Беларусь», в топ-30 девушек, и мне показалось, что мне мало».

Ольга Лукша: «Я не выговариваю букву «р», это очень заметно, мне повезло, на моем жизненном пути не встречались люди, которые сильно на это обращали внимание. Наоборот, все говорят, что это мило. Я участвовала во многих конференциях. И преподношу это как изюминку».

Злата Шиповская: «На данный момент я не являюсь гражданкой Беларуси, в августе я буду уже гражданка. «Мисс Беларусь» стать, не знаю, получится или нет. Но хочется попробовать».

Критерии отбора на «Мисс Беларусь» все те же: хорошие внешние данные, возраст от 18 до 24 лет. Рост – не ниже 174-х. Отсутствие на теле татуировок и пирсинга. Наличие гражданства Беларуси и статуса «не замужем». Чтобы не упустить ту самую, в жюри – и дизайнеры, и стилисты, и шоумены, заслуженные артисты. Говорить «вы не проходите дальше», к сожалению, приходится. Но больше девушки слышат все же «да».

Артём Рыбакин, жюри отборочного этапа национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2021»: «Всех же хочется отметить, не хочется никому говорить «нет», не хочется говорить «нельзя». Но есть всемирно признанные критерии. Есть очень смелые девчонки, которые никогда в жизни не были ни в моделинге, нигде. Жюри сразу же заходит с неприятных вопросов – тебе предстоит похудеть, а ты готова, а ты знаешь, что будет сложно. Я сижу в середине стола, так мне кажется, что настолько же неловко, как и всем девчонкам, хотя я там не хожу».

Алёна Ланская, жюри отборочного этапа национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2021», заслуженная артистка Беларуси: «Нужно отдавать себе четко отчет, что тебе дается 3 мин. и ты должен себя максимально проявить. Поэтому не стесняться, готовиться заранее. И подготовить краткую биографию о себе, то, что может действительно заинтересовать».

Что нужно, чтобы пройти дальше? За ответом, конечно, к первой красавице Беларуси.

Мария Василевич, «Мисс Беларусь – 2018»: «Все мы разные, все мы ведем себя по-разному. Кто-то прекрасно открывается, когда стесняется, краснеет. В этом тоже есть своя фишка. Нужно быть самим собой и ни на кого не равняться, постараться расслабиться, хотя я знаю, что это очень сложно сделать. Поддерживаю каждую девушку, которая пришла сегодня на кастинг».

Были и те, кто поддержку привел с собой. И не постеснялся поддержать свою вторую половинку на камеру.

Финал конкурса «Мисс Беларусь» пройдет в сентябре. У каждой еще есть шанс заявить о себе. На следующих выходных национальный отбор продолжится. К девушкам из Минска и области могут подключится и другие умные, талантливые и очень уверенные в себе красавицы страны.

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