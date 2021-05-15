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В Италии семейство кабанов отобрало пакет с продуктами у вышедшей из магазина женщины
Источник материала: ОНТ
В итальянской деревне Ле Руг, расположенной неподалеку от Рима, вышедшая из продовольственного магазина женщина столкнулась с совершенно необычными грабителями – купленные продукты у неё попыталось отобрать целое семейство кабанов. Видео «ограбления» было
На видеозаписи видно, как кабаны оттеснили женщину к автопарковке. После того, как женщина все-таки бросила пакеты с едой, двое маленьких кабанов принялись поедать их содержимое. Наевшись, животные схватили недоеденную часть добычи и отправились восвояси.
Как пишет издание The Guardian, видео стало причиной возобновления дискуссии среди местного населения относительно частоты появления кабанов в итальянских городах. Так, в среднем ежегодно кабаны становятся причиной почти 10 тыс. ДТП в Италии, а крупнейшая ассоциация фермеров страны обратила внимание властей страны на чрезмерный рост поголовья кабанов.
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В итальянской деревне Ле Руг, расположенной неподалеку от Рима, вышедшая из продовольственного магазина женщина столкнулась с совершенно необычными грабителями...
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