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В Италии семейство кабанов отобрало пакет с продуктами у вышедшей из магазина женщины

15.05.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Италии семейство кабанов отобрало пакет с продуктами у вышедшей из магазина женщины

В итальянской деревне Ле Руг, расположенной неподалеку от Рима, вышедшая из продовольственного магазина женщина столкнулась с совершенно необычными грабителями – купленные продукты у неё попыталось отобрать целое семейство кабанов. Видео «ограбления» было опубликовано в Facebook.  

На видеозаписи видно, как кабаны оттеснили женщину к автопарковке. После того, как женщина все-таки бросила пакеты с едой, двое маленьких кабанов принялись поедать их содержимое. Наевшись, животные схватили недоеденную часть добычи и отправились восвояси. 

Как пишет издание The Guardian, видео стало причиной возобновления дискуссии среди местного населения относительно частоты появления кабанов в итальянских городах. Так, в среднем ежегодно кабаны становятся причиной почти 10 тыс. ДТП в Италии, а крупнейшая ассоциация фермеров страны обратила внимание властей страны на чрезмерный рост поголовья кабанов. 

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В итальянской деревне Ле Руг, расположенной неподалеку от Рима, вышедшая из продовольственного магазина женщина столкнулась с совершенно необычными грабителями...
 
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