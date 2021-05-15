«Лебединого озера» в Большом: как готовились к премьере и чего ждать от всемирной классики в редакции Елизарьева?

Источник материала: ОНТ

Премьера в Большом, после перерыва почти в полгода (5 месяцев) на столичную сцену вернулся символ мирового балета – «Лебединое озеро». Спектакль сейчас наблюдают зрители. О том, как готовились к премьере, и чего ждать от всемирной классики в редакции Елизарьева.





Большой театр Беларуси, 15 мая. 11 часов до премьеры.

В учебных классах привычная активность, артисты отрабатывают хореографию не только премьеры, но и других спектаклей. Но сегодня весь фокус внимания – на главных героев лебединой истории. Принца Зигфрида исполнит ведущий мастер сцены Олег Еромкин.

Олег Еромкин, заслуженный артист Беларуси, ведущий солист Большого театра Беларуси: «Очень всегда приятно его танцевать, он наполнен смыслом драматическим, показать можно эмоции, но и показать технику. Прыжки, вращения, лёгкость. Я с большим трепетом ждал».

Лебединое озеро – верх мастерства любой труппы, выступить в нём мечтает каждая балерина. Но только самая техничная и артистичная может перевоплощаться из белого в чёрное и проживать на сцене сразу несколько ролей. Парить в пуантах в роли Одетта-Одиллия будет Ирина Еромкина. Общая фамилия не случайность, но сейчас у артистов личные пути разошлись.

Ирина Еромкина, народная артистка Беларуси, ведущая солистка Большого театра Беларуси: «Образы нарисованы совершенно разными красками, каждая балерина понимает, что не фуэте главное, а разницу показать между Одиллией и Одеттой. Если зритель не увидит разницу, значит, спектакль не получился».

Белорусская труппа не раз представляла «Лебединое озеро» за рубежом. На нее покупали билеты и в Минске, и в Токио. Но в этот раз зритель увидит любимую классику Чайковского с обновлёнными музыкальными решениями. Новая премьера для всей труппы – серьёзная проверка от искушённых зрителей.

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси: «Какие бы я заслуги не имел за своими плечами, я с каждым спектаклем должен доказывать всем и особенно минчанам, где рождается этот спектакль. Провожу внутренний экзамен. «Лебединое озеро» – это мерило для любой труппы мира, она определяет классность и профессионализм труппы».

Закулисье Большого. До премьеры меньше часа. В кассах нет билетов, их продали ещё за неделю. В коридорах – творческая суета, в фойе – ценители искусства. Не удивительно – самый популярный спектакль в мире наконец-то вернулся на сцену.

Русский танец, танец клоунов, отдельные мизаны и большие сцены. Елизаерьев и вся труппа постаралась вплести в привычный сценарий новые хореографические и музыкальные решения. Их маэстро готовил лично. Финал обещали счастливый, но об этом узнаем лишь в конце второго акта волшебной истории.

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