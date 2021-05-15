Погода в областных центрах Беларуси с 17 по 23 мая. Прогноз от Дмитрия Рябова

Источник материала: ОНТ

А как все хорошо начиналось – нерабочий праздничный теплый понедельник. А уже со среды расплата за передышку – дожди буквально стеной и огромные лужи. Неделя заканчивается под аккомпанемент дождя, солнца и сильного ветра.

В начале следующей недели на большей части территории ожидаются дожди, днем возможны грозы. В понедельник днем столбики термометров установятся на отметках +13…+18°C, во вторник – +13…+20°C.

В среду также пройдут дожди, в отдельных районах вероятны грозы. В дневные часы воздух прогреется до +18°C.

Во второй половине недели дожди продолжатся, в дневные часы возможны грозы. В четверг +13…+15 °C, в пятницу до +16°C.

В следующие выходные метеоусловия существенно не изменятся. Временами кратковременные осадки, возможны грозы. Днем в субботу +14…+17°C, в воскресенье до +19°C.

Прогноз погоды на всю неделю в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Минске от Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид»!





Приглашаем всех участвовать в нашем конкурсе «Стоп-кадр». Размещайте фото с красивыми белорусскими пейзажами, необычными природными и погодным явлениями в социальных сетях телеканала ОНТ. Не забывайте отмечать наш профиль в Instagram. Лучшие снимки увидит вся страна, мы опубликуем их в ленте!

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram