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Из-за позднего тепла в воздухе образовался «коктейль» из пыльцы. Как справиться с сезонной аллергией?

15.05.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Из-за позднего тепла в воздухе образовался «коктейль» из пыльцы. Как справиться с сезонной аллергией?

Из-за несвоевременно пришедшего тепла изменилось время цветения растений. Большинство из них зацвели буквально одновременно, создав тем самым в воздухе настоящий коктейль из пыльцы. А главную опасность для аллергиков представляют ветроопыляемые растения, пыльца которых переносится из одного места в другое с помощью ветра. 

Заметнее всего на самочувствие аллергиков влияет березовая пыльца. К слову, именно сейчас береза продолжает пыление. Появилась в воздухе пыльца ясеня, скоро начнет пылить дуб. А вот ольха и лещина отцвели в этом году до середины апреля.

Еще пару дней – и запылят плодовые деревья. Интересно, что в этом сезоне деревья и кустарники одной группы уже отцвели, а другие готовятся. В конце мая – начале июня начнется цветение сосны и одуванчика. 

Точно спрогнозировать дату начала пыления тех или иных видов растений нельзя. Метеорологические условия могут сдвигать эти сроки в среднем на 7-14 дней, а иногда на полтора или два месяца. Кроме того, концентрация пыльцы в воздухе зависит от погоды: дождливой весной воздух чище, а в случае длительной засухи пыльцы становится много, ветер разносит ее далеко. 

Известно, что симптомами сезонной аллергии считаются насморк, першение в горле, покраснение глаз, слезотечение, зуд и затрудненное дыхание. Если вы в группе риска, то держите окна в ближайшее время закрытыми, носите очки – это поможет избежать попадания пыльцы в глаза. Не забывайте систематически принимать антигистаминные препараты, но только по совету врача.

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Из-за несвоевременно пришедшего тепла изменилось время цветения растений. Большинство из них зацвели буквально одновременно, создав тем самым в воздухе настоящий...
 
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Из-за позднего тепла в воздухе образовался «коктейль» из пыльцы. Как справиться с сезонной аллергией?
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