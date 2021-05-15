Посмотрели цены на рынке «Валерьяново», куда приезжал Лукашенко, и сравнили с Комаровкой

Источник материала: Tut.by

14 мая Александр Лукашенко посетил фермерский рынок «Валерьяново», который открыли в начале ноября 2020-го. На одном из видео, снятых во время визита, видно, как чиновники изучают ассортимент и качество овощей одной из торговых точек рынка. В кадр попали и ценники: к примеру, помидоры по 2,99 и огурцы по 2,87 рубля. Такие цены у многих вызвали удивление. FINANCE.TUT.BY побывал в субботу на рынке «Валерьяново», изучил цены на товары, а также сравнил их со стоимостью аналогичных продуктов на Комаровском рынке.





Утром в рабочую субботу на фермерском рынке не так многолюдно, как, судя по видео, было днем ранее. Хотя у нескольких прилавков даже были небольшие очереди — из 4−6 человек.

Идем к прилавкам с овощами и фруктами. Нужный долго искать не пришлось, его легко можно узнать по аккуратно уложенным в деревянные ящички помидорам, огурцам, перцам и прочему. Правда, сегодня они не все были наполнены товаром, некоторые пустовали.

— Еще не успели выложить, — пояснила продавец, перекладывая на прилавок симпатичные бело-фиолетовые баклажаны.























Оказалось, это торговая точка агрокомбината «Ждановичи».

Прицениваемся. Бурые томаты черри стоят 8,79 рубля, столько же круглые и продолговатые красные. Рядом желтые вытянутые томаты сорта «Органза» — по 5,7 рубля, красные «Т-34» — по 3,88 рубля, крупные томаты «Биоранж» — по 6,84 и помидоры стандарт — по 2,99 рубля. Последние — это те, что крупным планом попали на видео. Цены на остальные помидоры тоже соответствуют тем, что были вчера. Нашли мы здесь и огурцы по 2,87, баклажаны по 4,4 рубля, перцы по 6,46 рубля, лук по 1,43 рубля.

— Мы вчера цены не понижали, — говорят продавцы. — Видите, нам сегодня товар привезли, а ценники те же. И дальше меняться они не будут.

Одна из покупательниц, которая брала здесь помидоры, рассказала нам, что продукция агрокомбината всегда немного дешевле, чем других поставщиков.

— Здесь есть еще их мясной магазин, там тоже овощи продают по таким же ценам, — говорит женщина. — Я живу недалеко, часто у них помидоры и огурцы покупаю. А у других да, здесь все дороже.



































Изучили мы цены и у других продавцов. Огурцы стоят 5,5 — 5,6 рубля, перец — от 10,5 рубля, молодая картошка — 4,5−8,5 рубля за килограмм. Кабачки нашли за 6,5 рубля, баклажаны — за 8,5 рубля. Цены на помидоры начинаются от 4,99 и доходят до 35 рублей за килограмм. Редис продают от 2,5 рублей за пучок. Морковь можно купить по 2,5 рубля, молодую свеклу за 4,9 рубля.

Есть в продаже клубника по 16 рублей за кило, груши от 6 рублей, яблоки и по 1,9 рубля, и по 3,9 рубля — и те и те отечественные, выглядят практически одинаково.























Такие цены проскакивали на кадрах из вчерашних видео.

А вот заполняемость рынка с нашего прошлого визита изменилась — пустующих прилавков стало больше. Полностью заняты только те, что отведены под растительность. А вот на рядах с молочкой, мясом и рыбой пустовато.























— Это у вас всегда столько пустых мест? — интересуемся у одного из продавцов.

— По-разному бывает. Иногда больше продавцов приезжает. Те, кто фермеры, предпочитают приезжать по выходным, поэтому по будням пустых мест больше. Но все равно этаж полностью не заполняется и по выходным, — рассказывает собеседница. — Людей тоже когда как. Иногда очереди везде, иногда вообще покупателей почти нет.

Стало на рынке меньше и физлиц, которые продавали здесь хлеб, выпечку, сушеную рыбу и прочее. Сегодня мы их не увидели. Зато здесь уже открылся супермаркет.

А какие цены на Комаровке

После фермерского рынка мы отправились на Комаровку, чтобы посмотреть, что и сколько стоит там. Тем более Александр Лукашенко, посещая «Валерьяново», говорил, что этот рынок должен быть конкурентом Комаровки.





Первым делом мы сходили на торговую точку агрокомбината «Ждановичи». Цены на некоторые товары здесь оказались другими. К примеру, баклажаны вместо 4,40 рубля стоят 6 рублей.

— Не знаю, почему у нас цены выше, — говорит продавец.

Вероятно, дело в качестве. К примеру, овощи первого сорта стоят дороже тех, что второго. Хотя на вид и те, что на Комаровке, и те, что на рынке «Валерьяново», хороши.





А вот у других продавцов цены здесь заметно ниже, чем на фермерском рынке. К примеру, клубнику здесь можно найти и по 10, и по 12 рублей за килограмм. Огурцы колючие продают по 3 рубля, перцы есть по 6,50 рубля. Нестандартные можно взять и по 3,80 рубля. Дешевле здесь и яблоки — цены на них начинаются от 1,5 рубля.

















Из нового за последние две недели на Комаровке появилась голубика по 7 рублей за 100 граммов, черешня по 29 рублей за кило. Привезли ежевику по 18 рублей за небольшую коробочку. Первые абрикосы стоят от 9,90 рубля.

















Продавцы говорят, что уже совсем скоро цены пойдут вниз. В середине июня начнет массово созревать клубника. Через 1,5 недели созреют первые тепличные белорусские помидоры. Огурцы уже сильно подешевели, но цены продолжат падать.

Заглянули мы и на крытый рынок, чтобы сравнить цены на свинину. На Комаровке они либо такие же, как на фермерском рынке, либо на копеек 50 ниже.